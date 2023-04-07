Chamán mata a 12 personas después de estafarlas en el esquema piramidal

Slamet Tohari, un chamán de 45 años de edad, en Indonesia, fue arrestado por matar a al menos 12 personas a quienes primero había estafado por medio del esquema piramidal. El sujeto enfrenta cargos por asesinato premeditado.

De acuerdo con las autoridades del país, el chamán prometía a sus clientes multiplicar su dinero mágicamente, por lo que muchos de ellos le entregaban fuertes sumas de dinero esperando recibir hasta el triple de los entregado.

Paryanto, un hombre de 54 años, fue uno de los que cayó en la estafa piramidal; entregó una fuerte suma de dinero a Tohari, después se arrepintió y fue a reclamar su dinero pero ya no regresó a su casa.

Slamet Tohari 45 thn Dukun palsu dari Banjarnegara yg membunuh para korban 12 orang dgn dikasih minum potas ,kejam wajib dihukum mati pic.twitter.com/bjrVU34UP2 — gaplek (@soendinar) April 7, 2023

El hijo de Paryanto reportó la desaparición de su padre a las autoridades, quienes fueron a casa del chamán, durante la revisión hallaron en el jardín los cuerpos enterrados de al menos 12 personas, entre ellos el de Paryanto.

La policía de Indonesia explicó que el chamán comenzó a matar a sus clientes en 2020, después de quedarse con su dinero, ya que les prometía que si le entregaban 70 millones de rupias (equivalente a 83 mil pesos mexicanos), él les devolvería 5 mil millones de rupias.

Anteriormente, Slamet Tohari había sido arrestado varias veces por delitos de falsificación de dinero, pero había salido de la cárcel.

"Este hombre, Tohari, es un reincidente en un caso de dinero falso. Fue arrestado en 2019 en Pekalongan por dinero falso y antes de 2019, fue arrestado por el mismo caso de dinero falso", indicó Hendri Yulianto, jefe de la policía de Indonesia.

¿Qué son las estafas de esquemas piramidales?

Los esquemas piramidales son estafas en las cuales las ganancias que obtienen los primeros inversionistas provienen de los recursos aportados por nuevos clientes. Para que el sistema funcione se necesita captar flujos crecientes de dinero provenientes de nuevos inversionistas.

¿Cómo funciona el esquema piramidal?

De acuerdo con la Condusef, el esquema piramidal es un mecanismo que promueve que cada participante invite a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio, y cada uno de ellos y a su vez involucre a otras dos personas y así sucesivamente.

Esto por lo general pierde impulso y termina en un gran fraude, en el que muchas personas pierden su dinero, ya que los únicos que reciben beneficios son los promotores que iniciaron la estafa.

Las estafas piramidales se han extendido por todo el mundo ya que los estafadores prometen ganancias exageradas en dólares, criptomonedas o algún otro activo.

