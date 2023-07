INE alinea las pre-pre-precampañas de “corcholatos” y “frentistas”

¡Al fin! El Instituto Nacional Electoral (INE) les puso un “estate quieto” a las denominadas “Corcholatas” y de refilón a los “Frentistas”. Luego de semanas de pre-pre-precampañas, la autoridad electoral aprobó una serie de lineamientos para su regulación. Entre estas “tibias medidas” se destaca que no se obliga a ningún “suspirante” para que se separe de su cargo.

Marco Baños del Frente Amplio por México, dijo que: “No es necesario porque el INE utilizó una expresión para decir que son actos autoorganizativos e intrapartidarios... No sé qué significa eso pero es lo que ellos dijeron que es”.

El “Morenista mayor”, Mario Delgado, insistió en que el INE se ponga las pilas para que no caiga en contradicciones: “Le pedimos al consejo general del INE que defina muy bien estos términos de naturaleza electoral para no caer en ninguna contradicción”.

El INE, como órgano de legalidad y autoridad administrativa electoral, celebra contar ahora con más instrumentos normativos para hacer valer la legalidad y cuidar la equidad, que es una condición indispensable para la democracia: @JaimeRiveraV. pic.twitter.com/rqDPWDaYGk — @INEMexico (@INEMexico) July 27, 2023

El que anda muy machito es Ricardo Monreal quien señaló que eso de la “renunciadera” no le quita el sueño:"Sobre la renuncia de la señora no me ocupa... yo no le doy tanto espacio a la señora. Ella sabrá lo que debe hacer”.

El Presidente AMLO puso en el radar a las famosas encuestas, esas que él mismo ha desacreditado en otras ocasiones, pero que en esta ocasión muestran a Morena y sus aliados a la delantera: “Miren esta encuesta... -Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría?-... Morena, Verde, PT, 49 por ciento... No lo digo yo”.

Y quien realmente sorprendió fue la “Señora X”, que fue cuestionada en Puebla sobre con qué “corcholata” quería debatir y cuando contestó, lanzó una serie de virtudes hacia Ebrard.