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Ordenan bajar campaña del PAN “Sí hay de otra” por elecciones 2024

La comisión del INE hizo un llamado a los actores políticos para que respeten los tiempos para las elecciones 2024, tras la campaña del PAN “Sí hay de otra”.

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|Twitter @AccionNacional

Escrito por: Jaime Guerrero

Por hacer referencia a las elecciones de 2024, el Instituto Nacional Electoal (INE) otorgó las medidas cautelares solicitades por el parrido de Morena y ha ordenado retirar la campaña del PAN "sí hay de otra" de redes y spots de radio y televisión.

La Comisión de Quejas del INE le solicitó a 14 militantes de ese partido, entre ellos a Santiago Creel, Laura Esquivel, Jorge Romero y Xóchitl Gálvez, que ajusten sus conductas a los parámetros constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Se resolvió que la campaña del PAN "sí hay de otra" es un acto anticipado de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con miras a las elecciones de 2024.

Campaña del PAN "Sí hay de otra" es un actos anticipado: INE

El pasado 2 de octubre se difundió en redes sociales y en su página wen el evento denominado Cambiemos México ¡Si hay de otra!, que es una campaña del PAN, que hace un llamado o referencia a las elecciones de 2024.

No obstante, el INE consideró prudente emitir un pronunciamiento cuyos destinatarios son el PAN y diversas personas, para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándole la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.

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