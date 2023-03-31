Destapa INE millonario caso de corrupción con EPN, pero no sanciona

El INE destapó una trama de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), que involucra a la Secretaria de Hacienda con Luis Videgaray, al gobierno de Chihuahua y a militantes del PRI, pero no sancionó.

Por una mayoría de siete consejeros contra cuatro, se determinó que no había elementos para sostener que 250 millones de pesos desviados de Hacienda en 2016 beneficiaron a candidatos del PRI.

Los consejeros avalaron dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y a la propia Secretaria de Hacienda para que presenten las eventuales denuncias ante el Ministerio Público.

No se niega la existencia de un acto de corrupción, asegura INE

La consejera electoral, Carla Humphrey dijo que nadie negaba la existencia de un acto de corrupción. "Claramente hay un desvío de recursos públicos", sostuvo.

De dónde saca tanto dinero el exgobernador, César Duarte, para pagar abogados y evitar ser extraditado. Me hace pensar que una buena parte de estos recursos fueron a dar a su bolsillo y no necesariamente al PRI, dijo Humphey.

Según la denuncia sobre este caso la Secretaría de Hacienda, que en ese tiempo encabezaba Luis Videgaray, avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para lo que desvío 250 millones de pesos. El dinero fue enviado vía Hacienda al gobierno de Duarte en Chihuahua.

La consejera Claudia Zavala dijo que el dinero había sido recibido por dos personas claramente vinculadas con el PRI. "La conclusión es que sí hay un esquema para financiar a un partido. Jamás vamos a encontrar en estos casos una prueba directa, hay indicios", puntualizó.

A pesar del acto, el INE no puede concluir que esto haya beneficiado al PRI

Sin embargo, consejeros como Uuc-Kib Espadas sostenían que no.

"Nos ofende profundamente un hurto de 250 millones de pesos al erario pero no le toca a este instituto suplir lo que las fiscalías o el poder judicial no hicieron".

Espadas agregó que con la información que el instituto tiene a la mano no se puede concluir que la trama de corrupción haya beneficiado al PRI. "Hay delitos, por supuesto que hay delitos, por eso hay que dar las vistas", puntualizó.

El Instituto dijo no tener mayores elementos para asegurar que los recursos desviados sirvieron para beneficiar a candidatos del Revolucionario. De lo contrario habría tenido que sancionar al partido con unos 500 millones de pesos.