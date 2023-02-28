Consejo General del INE declaró inválidas modificaciones a estatutos del PRI

Por 6 votos contra 5, el Consejo General del INE declaró inválidas las modificaciones a los Estatutos del PRI que permitían prolongar la presidencia de Alejandro Moreno hasta pasada la elección de 2024.

La decisión se dio tras un intenso debate entre consejeros electorales.

De esta forma, una mayoría lo dio la razón a los priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Héctor Antonio Astudillo Flores y Claudia Ruiz Massieu, entre otros, quienes se inconformaron con la medida que tomó su partido a finales del año pasado.

"Se advierte que el PRI no cumplió con las disposiciones estatutarias, específicamente aquellas para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus Estatutos", se lee en la resolución.

En ella se establece que "en consecuencia, las modificaciones a sus Estatutos aprobados en la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, deben considerarse inválidas, así como los actos relacionados con éstas.

Inválidas las modificaciones a los Estatutos del #PRI que permitían prolongar la presidencia de Alejandro Moreno hasta 2024: @INEMexico



La decisión por 6 votos contra 5. pic.twitter.com/AchQrq813I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

Moreira defendió las modificaciones a los estatutos del tricolor.

El diputado Rubén Moreira defendió ante el Consejo General las modificaciones 'No votamos la prórroga del presidente, eso es una eventualidad', sostuvo tras señalar que el PRI solo había actualizado una norma interna.

Tendríamos un daño irreparable si ustedes no aprueban las modificaciones, añadió Moreira. Una postura que rechazó la mayoría del Consejo. El PRI aún puede impugnar ante el Tribunal Electoral la votación al interior del INE.