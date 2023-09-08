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INE entrega constancia a 6 aspirantes a candidatura presidencial independiente

El INE informó que los aspirantes a la candidatura independiente para la presidencia de México ya pueden iniciar con la junta de firmas en al menos 17 estados.

INE entrega constancia a aspirantes a candidatura presidencial independiente
El INE indicó que los aspirante ya pueden recabar las firmas de apoyo|INE.

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este viernes entregó la constancia que acredita como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de México a seis de las 27 personas que mostraron interés en participar en el proceso electoral del 2024.

En un comunicado, el INE recordó que el plazo venció el pasado 7 de septiembre con la carta de intención de 27 personas - dos mujeres y 25 hombres-. Sin embargo, de estos únicamente seis presentaron la documentación tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La lista la encabezan un exgobernador, un exlíder partidista y hasta un actor, cantante y productor que busca llegar a la presidencia de México en 2024.

¿Quiénes son los aspirantes independientes a la presidencia de México?

El INE añadió que, las seis personas que ya recibieron la constancia que les da la calidad de aspirante a candidatura independiente a la presidencia son los siguientes:

  • Rocío Gabriela González Castañeda
  • Ulises Ernesto Ruiz Ortiz
  • César Enrique Asiain del Castillo
  • Hugo Eric Flores Cervantes
  • María Ofelia Edgar Mares
  • José Eduardo Verástegui Córdoba.

El órgano electoral añadió que las otras 21 personas tienen 48 horas para entregar la documentación faltante ante el INE, instancia que, a su vez, tendrá 24 horas para determinar si cumplen con todos los requisitos que establece la convocatoria para entregar más constancias.

¿Cuántas firmas necesitan los candidatos independientes a la presidencia?

Las seis personas que lograron obtener su constancia como aspirantes a una candidatura independiente ahora deben iniciar a recabar las firmas que establece la ley.

En total, según el INE, deben reunir 966 mil 435 apoyos en al menos 17 estados, es decir, 8 mil 53 diarias en promedio. La fecha límite para lograr este cometido es el 6 de enero de 2024, en caso de no lograrlo, no avanzará a la siguiente fase del proceso electoral.

"Deberán contar con el apoyo de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente a por lo menos el 1% de la Lista Nominal de Electores y que pertenezcan como mínimo a 17 entidades federativas. Los actos tendientes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán con recursos privados de origen lícito y estarán sujetos a un tope de gastos de 42 millones 963 mil 333 pesos", recordó el INE.

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