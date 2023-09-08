INE entrega constancia a 6 aspirantes a candidatura presidencial independiente

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este viernes entregó la constancia que acredita como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de México a seis de las 27 personas que mostraron interés en participar en el proceso electoral del 2024.

En un comunicado, el INE recordó que el plazo venció el pasado 7 de septiembre con la carta de intención de 27 personas - dos mujeres y 25 hombres-. Sin embargo, de estos únicamente seis presentaron la documentación tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La lista la encabezan un exgobernador, un exlíder partidista y hasta un actor, cantante y productor que busca llegar a la presidencia de México en 2024.

🗳️ Conoce cuáles serán los cargos, tanto federales como locales, que se elegirán durante las #Elecciones2024MX. https://t.co/mX3BuAXcKn pic.twitter.com/JYBWvwh2cT — @INEMexico (@INEMexico) September 8, 2023

¿Quiénes son los aspirantes independientes a la presidencia de México?

El INE añadió que, las seis personas que ya recibieron la constancia que les da la calidad de aspirante a candidatura independiente a la presidencia son los siguientes:



Rocío Gabriela González Castañeda

Ulises Ernesto Ruiz Ortiz

César Enrique Asiain del Castillo

Hugo Eric Flores Cervantes

María Ofelia Edgar Mares

José Eduardo Verástegui Córdoba.

El órgano electoral añadió que las otras 21 personas tienen 48 horas para entregar la documentación faltante ante el INE, instancia que, a su vez, tendrá 24 horas para determinar si cumplen con todos los requisitos que establece la convocatoria para entregar más constancias.

🏁El Consejo General del @INEMexico se instaló este 7 de septiembre para iniciar los trabajos de organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Autoridades, partidos y ciudadanía llevarán a buen puerto las #Elecciones2024MX. https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/g49Zpa8LiL — @INEMexico (@INEMexico) September 8, 2023

¿Cuántas firmas necesitan los candidatos independientes a la presidencia?

Las seis personas que lograron obtener su constancia como aspirantes a una candidatura independiente ahora deben iniciar a recabar las firmas que establece la ley.

En total, según el INE, deben reunir 966 mil 435 apoyos en al menos 17 estados, es decir, 8 mil 53 diarias en promedio. La fecha límite para lograr este cometido es el 6 de enero de 2024, en caso de no lograrlo, no avanzará a la siguiente fase del proceso electoral.

"Deberán contar con el apoyo de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente a por lo menos el 1% de la Lista Nominal de Electores y que pertenezcan como mínimo a 17 entidades federativas. Los actos tendientes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán con recursos privados de origen lícito y estarán sujetos a un tope de gastos de 42 millones 963 mil 333 pesos", recordó el INE.