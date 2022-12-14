Va INE por mordaza para AMLO y sus “corcholatas”

Esta tarde el Consejo General del instituto Nacional Electoral (INE) aprobará una serie de lineamientos para "garantizar la imparcialidad de servidores públicos" en los procesos electorales. Entre los puntos más polémicos de esta "ley mordaza" establece que ningún funcionario público podrá difundir mensajes, por ningún medio, que impliquen la pretensión a ocupar un cargo de elección popular. También controlará las mañaneras y prohibe al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hablar de sus "corcholatas".

Los funcionarios públicos tampoco deberá hacer expresiones que les vinculen a los procesos electorales federales o locales.

"Ley mordaza" del INE prohibe a funcionarios asistir a eventos

Los lineamientos del INE sostienen que los funcionarios públicos, que aspiren a competir por un cargo de elección popular, deberán abstenerse de asistir a eventos donde se entreguen beneficios sociales.

El INE también establece que ningún funcionario, ni sus colaboradores, podrán utilizar bienes o servicios, públicos o privados, a su disposición para apoyar o "perjudicar a determinado partido, coalición, aspirante a una candidatura, precandidato o candidato".

Además está propuesta del INE considera campaña gubernamental prohibida en procesos electorales todo mensaje emitido por persona o servidora pública que difunda logros y acciones de gobierno o que este orientado a generar una aceptación o apoyo de la ciudadanía.

Estos mensajes no podrán publicarse ni en redes sociales, ni en bardas o redes sociales.

Los funcionarios públicos tampoco podrán hablar de beneficios cumplidos o desarrollo económico o cultural.

Ley de INE va contra la mañanera de AMLO

Otro punto de los lineamientos establece que las conferencias de prensa de los servidores públicos se considerarán propaganda gubernamental "pues la única finalidad que se puede perseguir es que se replique el mensaje en forma noticiosa".

Al ser considerada propaganda gubernamental, las "mañaneras" deberan deberán suspenderse en periodo electoral. O en su caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo podrá hablar de temas de salud, educación y protección civil.

Las conferencias deberán "tener carácter institucional y la persona servidora pública tendrá que abstenerse de incluir frases o símbolos que puedan representan propaganda política o elementos de propaganda personalizada de servidor alguno, incluso en las preguntas y respuestas.

"Las conferencias de prensa deberán tener fines informativos por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún logro de gobierno".

Los lineamientos del INE también establecen que en todo momento las personas servidoras públicas deberán tener prudencia discursiva ante los cuestionamentos de los medios de comunicación relacionados a los procesos electorales.

Los servidores públicos "deben abstenerse de emitir opiniones o expresiones de índole político-electoral que puedan impactar en los comicios, sostiene el artículo 32 del documento.

Los servidores públicos tampoco podrán asistir a actos proselitistas en días y horas hábiles con independencia de que soliciten que no se les pague ese día.

Cuando asistan a eventos partidistas en días no laborales su participación no podrá ser activa o preponderante.

Se considerará una vulneración a la imparcialidad los mensajes de un funcionario público que impliquen la pretensión de ocupar un cargo de elección popular o cualquiera que los vincule a un proceso electoral a favor o en contra de algún aspirante, partido o coalición.

Los infractores de estos lineamientos podrán se sancionados con una declaratoria de pérdida del "modo honesto de vivir" lo que eventualmente podría descarrilar su candidatura.