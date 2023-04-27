El INE dicta medidas cautelares contra Marcelo Ebrard por propaganda

Durante la tarde de este miércoles 26 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, resolvió la solicitud de 11 medidas cautelares, entre las que destaca una contra Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, por realizar presuntos actos de propaganda a su favor.

Con motivo de un reclamo ciudadano, el INE especificó a través de sus canales oficiales que "Marcelo Ebrard Casaubon debe deslindarse de mensajes en los cuales se hace propaganda a su favor", pues ordenaron al canciller que realice un pronunciamiento público y lo difunda a través de sus redes sociales mediante un mensaje visible y fijo.

"Con el voto razonado de la Consejera Rita López Vences, el órgano colegiado resolvió procedente la tutela preventiva, a fin de ordenar al Secretario de Relaciones Exteriores, realice un deslinde público y lo publique en la cuenta oficial en internet", se lee en el comunicado del Instituto Nacional Electoral.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard deberá deslindarse de mensajes propagandísticos

Tras la decisión determinada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá publicar el mensaje en todas sus redes sociales, tanto personales como oficiales y en un lugar visible, además de fijo durante un periodo determinado, por lo que en las próximas horas deberá pronunciarse Marcelo Ebrard.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, afirmó durante la sesión que al ser un servidor público, la exigencia es neutralidad absoluta respecto a cualquier posicionamiento político rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, "además de que no es tiempo para posicionarse", señaló la funcionaria.

Las frases en cuestión involucran "Con Marcelo Sí” y “En la encuesta, Marcelo es la respuesta", mismas de las que deberá desprenderse para evitar problemas ante el órgano electoral en el futuro, motivo por el que se emitió, de manera oportuna, las medidas cautelares para alertar cualquier situación que vaya contra la ley en este rubro.