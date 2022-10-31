INE llama a militantes del PRI por queja de Morena

Ciudad de México. El INE llamó a nueve militantes del PRI a que ajusten sus actos y conductas a los límites constituciones y eviten posibles actos anticipados de campaña.

Tras el evento "Diálogos por México" y una queja presentada por Morena, la autoridad electoral pidió a Alejandro Moreno, líder del PRI; Beatriz Paredes, senadora; Ildefonso Guajardo, diputado; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; José Ángel Gurría; Claudia Ruiz Massieu, senadora; Esteban Alejandro Villegas, gobernador de Durango; Enrique de la Madrid Cordero y a

Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila; para que respeten los principios de imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda del 2024.

El INE demandó a los priístas respetar los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas y recordó que el proceso electoral rumbo a la sucesión presidencial iniciará en 11 meses.

En tanto que la Sala Especializada del Tribunal Electoral deberá determinan si en el evento del PRI, realizado los días 17 y 18 de octubre, se usaron recursos públicos con fines de promoción personalizada.