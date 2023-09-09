Población pobre tendrá curul en San Lázaro, asegura el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó a las personas en condición de pobreza como parte de los grupos vulnerables que deben estar representados en el próximo Congreso.

Los partidos políticos deberán postular en 2024 al menos una fórmula de personas en condición de pobreza, por la vía de la Representación Proporcional, para la Cámara de Diputados.

Hasta ahora el INE había considerado a indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y de la diversidad sexual como parte de los grupos vulnerables que deben estar representados en San Lázaro.

Esa decisión, tomada en 2021, hizo que la Cámara de Diputados contara con 65 curules de grupos vulnerables. El 13 por ciento de la integración total. La medida aplicará ahora también en el Senado de la República.

Partidos están obligados a postular a una persona en condición de pobreza

En el proyecto que establece la obligación de postular a candidatos en condición de pobreza, aprobado este viernes, se argumenta “que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos en situación de discriminación o en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica”.

La consejera Norma de la Cruz dijo que estas acciones, que ahora incluyen diputaciones de la población pobre, propiciarán la participacion de sectores de la sociedad historicamente excluidos en la toma de desiciones políticas.

Se estima que este país tiene 56 millones de personas en condicion de pobreza económica.

El consejero Ucc-Kib Espadas calificó la medida como “la más grande ampliación de derechos que haya hecho el INE”. Destacó que la decisión reconoce a la pobreza como condición de marginación y busca darle representación legislativa. Aunque esa condición (de pobreza) “se pierda cuando la persona designada cobre su primera dieta”, señaló.