¿Qué es la burocracia dorada del INE?

Mientras el salario promedio en México es de 15 mil pesos, los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) ganan 260 mil pesos mensuales. El mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha declarado que México tiene la democracia más cara del mundo y ha utilizado el término de burocracia dorada como referencia a los consejeros electorales.

¿Qué es la burocracia dorada?

El término burocracia dorada es ampliamente empleado para hablar del Instituto Nacional Electoral (INE) y resume una lista de privilegios de los que gozan 11 mexicanos, los 11 que integran el Consejo General del órgano electoral.

¿Cuáles son los privilegios en la burocracia dorada?

El sueldo de los consejeros del INE es 30 veces lo que percibe un maestro de primaria. Según el portal del INE, los consejeros reciben la cantidad de 262 mil 634 pesos mensuales antes de impuestos. Además, gozan de auto, chofer y gastos en gasolina con cargo al erario. En aguinaldo los consejeros se van de lado, en diciembre pasado recibieron 350 mil pesos libres de impuesto.

Gastos funerarios, prima quincenal, prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores son otros de los beneficios de la burocracia dorada.

Salida de Lorenzo Córdova como presidente del INE

Además de los privilegios en el cargo, también se llevan una jugosa gratificación al final de tan pesada responsabilidad. Tras la salida de Lorenzo Córdova del INE y de los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, quienes terminaron su periodo el pasado 3 de abril, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que cada uno se llevó entre 8 y 9 millones de pesos por finiquito de relación laboral y el pago del seguro por relación individual.

¿De dónde salen los finiquitos? En reiteradas ocasiones, el INE ha sido acusado, por el Órgano de control, de sobrepresupuestar recursos; es decir, pedir más de lo que se necesita. Al menos mil 444 millones de pesos han ido a un fondo para atender su pasivo laboral, es decir, un cochinito de donde la llamada burocracia dorada tendrá millonarias jubilaciones, como fue el caso del expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

A pesar de que el INE dio a conocer las cifras oficiales, el partido guinda lo cuestionó y aseguró que el órgano electoral no ha dado a conocer todo lo que Lorenzo Córdova se llevaría en la bolsa. Afirman que hay otros conceptos, que se suman a la burocracia dorada, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y lo más importante, en seguro de separación individualizada.

Elecciones 2023 en Edomex|Twitter @INEMexico

Guadalupe Taddei Zavala afirma que es una clamor social reducir el costo de la democracia

La actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei dijo, durante su primer discurso, que era un clamor social reducir el costo de la democracia. Dijo que se estudiaría el tema sin hacer afectaciones a la calidad de los procesos electorales y anticipó que ella cumplirá con el artículo 127, específicamente en la fracción II, donde se menciona que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente.

Eso pondría a los consejeros en una situación más terrenal para un país con tantas carencias. Aunque, la burocracia dorada no es exclusiva de ellos, salarios más allá de lo imaginable para cualquier mortal en nuestro país se pagan también en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).