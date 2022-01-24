Infanta Cristina y Urdangarin se separan, tras 24 años de matrimonio

La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su marido Iñaki Urdangarin, anunciaron que decidieron "interrumpir" su matrimonio de 24 años después de la difusión de fotos de él paseando de la mano con una compañera de trabajo.

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean", dijeron ambos en un comunicado enviado a la agencia estatal española de noticias.

La semana pasada, la revista 'Lecturas' publicó fotografías de Urdangarin, en libertad condicional y residente en la ciudad vasca de Vitoria, paseando de la mano con otra mujer por una playa del sur de Francia.

"Estas cosas pasan", dijo Urdangarin a los periodistas en España el jueves cuando se le preguntó por las fotos con otra mujer.

La infanta Cristina, de 56 años, y Urdangarin, exjugador profesional de balonmano de 54 años, se casaron 1997 y tienen cuatro hijos: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. La pareja se conoció en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

En el que fue un episodio más de una serie de escándalos que sacudieron a la familia real española, Urdangarin fue declarado culpable en 2017 de utilizar las conexiones reales para cobrar de más a los gobiernos regionales a través de contratos públicos para montar eventos deportivos y turísticos.

La infanta Cristina fue absuelta en el caso, mientras que a él se le impuso una pena de prisión de cinco años y diez meses.

La Casa Real, de la que Cristina, que vive en Ginebra, ya no forma parte, declinó hacer comentarios sobre la separación.

Como parte de los esfuerzos por modernizar la monarquía y distanciarla de los escándalos, el rey Felipe VI apartó a sus hermanas mayores, Elena y Cristina, de las funciones reales tras la abdicación de su padre Juan Carlos en 2014.

