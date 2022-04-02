¡Un infierno en Ucrania! El ejército lucha por detener el avance ruso

Columnas de humo aún se elevan de los restos de los tanques, el ejecutivo de negocios Leonid Vereshchagin se abre camino entre los cadáveres carbonizados de las tropas del ejército ruso en esta aldea en Ucrania, después de lo que él llama un infierno en vida.

Durante un mes, él y su esposa buscaron refugio en el sótano de un amigo en Dmytrivka, a unos 35 km al oeste de Kiev, mientras las tropas rusas avanzaban y ocupaban el área y se apoderaban de las casas de algunos de sus vecinos.

La mayoría de los 300 residentes se fueron, pero alrededor de un tercio permaneció, coexistiendo con los rusos mientras sus tanques patrullaban día y noche.

Leonid Vereshchagin / Residente ucraniano:

Fueron a nuestras casas. Esas casas que estaban cerradas, las abrieron, solo rompieron las ventanas y trataron de abrir las puertas. Estábamos con ellos cuando visitaban casas, intentaban abrir armarios. Tengo una esposa muy valiente, ella los miraba, no les dejaba que se llevaran algo.

Hace tres días, mientras los rusos patrullaban la zona, llegaron tropas ucranianas. Cuando los rusos regresaron, sin darse cuenta, hubo una feroz batalla. Vereshchagin y su esposa escaparon en un automóvil a través del bosque durante un breve receso en la lucha.

“El infierno comenzó en la noche del 29 de marzo”, dijo Vereshchagin. “Por un lado escuchábamos a los tanques disparándonos, y desde el área de Boucha había un bombardeo masivo de morteros”, agregó, refiriéndose a un pueblo al norte.

“Es algo así como que tienes un casco y alguien está golpeando con un martillo desde arriba”.

El olor acre de la vegetación húmeda se siente pesado en el aire. Una niebla envuelve la zona rural, un mosaico de campos y terrenos forestales.

¡Un infierno! La batalla en Ucrania sigue; el ejército nacional detiene el avance ruso.

La batalla en Ucrania sigue; el ejército nacional detiene el avance ruso

Los corresponsales de Reuters vieron los restos de ocho soldados rusos junto a tanques destruidos en la carretera que atraviesa la aldea.

Uno había sido decapitado por una explosión. Su cuerpo desnudo yacía cerca, sus pies volados y un brazo ennegrecido todavía extendido hacia arriba como congelado en el tiempo.

“Ves que el enemigo sobrestimó su potencial al menos alrededor de Kiev. Y seguimos adelante liberando nuestras ciudades y evacuando a nuestra gente”, dijo el viceministro del Interior, Yevhen Yenin.

“La primera tarea es restablecer el orden público para brindar suministros de agua, alimentos, electricidad, comunicación”, agregó.

Al norte, cerca de la frontera con Bielorrusia, se encuentra el sitio del desastre nuclear de Chernobyl.

"Según nuestro reconocimiento, los rusos han abandonado Chernobyl, pero debemos estar atentos a cualquier sorpresa desagradable que pueda estar escondida allí", dijo Yenin.

Vereshchagin descarta la justificación de Vladimir Putin para la invasión: limpiar a los neonazis y proteger a los rusos en Ucrania. Aunque nació en Ucrania, su lengua materna es el ruso.

“Nunca he experimentado ningún problema enUcrania siendo un ucraniano de habla rusa”, dijo.

“Definitivamente, ni yo ni ninguno de mis amigos de habla rusa estábamos esperando un ejército de salvación, que era completamente falso y paranoico”.