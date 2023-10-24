¡Buena noticia! Inflación de México se ubica en 4.27% en primera quincena de octubre

El día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la inflación general de México se ubicó en 4.27% en la primera quincena de octubre 2023 a tasa anual, alcanzando niveles no vistos desde febrero 2021.

A pesar de que la inflación de México se ha moderado en los últimos meses, continúa por encima del objetivo de Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% para el segundo trimestre 2025.

En la primera quincena de octubre 2023, la #inflación general anual se ubicó en 4.27%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor varió 0.24% a tasa quincenal.



Por componente la inflación anual:

🔷 5.54%, #Subyacente

🔷 0.48%, #NoSubyacente



📄 #INPC: https://t.co/AxmnH3Z4J6 pic.twitter.com/HF19ORKxHU — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 24, 2023

¿Cuánto bajó la inflación en la primera quincena de octubre?



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de octubre 2023 la inflación anual de México se ubicó en 4.27%; se trata de la menor inflación anual desde la primera quincena de marzo 2022.

Por su parte, durante este mismo periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.24%, respecto a la quincena anterior.

|INEGI

Productos que subieron y bajaron de precio en la primera quincena de octubre 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante septiembre 2023, los productos y servicios que más bajaron sus precios fueron: Jitomate, cebolla, naranja, aguacate, limón y pollo.

Mientras que los productos y servicios que registraron un aumento en sus precios fueron: Servicios de electricidad, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, servicios profesionales y azúcar.

|INEGI

¿Por qué bajó la inflación en México?

La inflación es un aumento desordenado de los precios de la mayor parte de bienes y servicios comercializados en los mercados de un país durante un periodo prolongado, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Banxico explica que existen distintas causas que provocan el aumento o la baja en la inflación, entre estas destacan el exceso de dinero circulado entre la población, es decir, las personas incrementan su gastos al percibir que tienen más recursos.

Por lo que al incrementar estos recursos, se crea una mayor demanda de bienes y servicios, lo que provoca la escasez y un aumento en los precios de los productos y servicios, si la capacidad de producción en un país no puede cubrir está demanda.

¿Cuáles son los efectos de la inflación en México?

El aumento o la baja en la inflación se puede originar por ciertos cambios en variables fundamentales de la economía como el aumento de la demanda o el deterioro de la oferta agregada de un país, en este caso México, provocando el incremento o descenso de los precios en los distintos productos y servicios.

Como una forma de frenar el aumento de la inflación, Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios la tasa de interés, ubicándola en 11.25%, por cuarto mes consecutivo, lo que representa un alto en el aumento de la política monetaria desde el 2021.