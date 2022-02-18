Inglaterra emite alerta roja por llegada de tormenta “Eunice”

El servicio meteorológico de Inglaterra emitió una alerta roja debido a la tormenta “Eunice”, que podría ser la peor tempestad en 30 años que golpea el país, por lo que se esperan importantes daños debido a los vientos “extremadamente fuertes” que avanzan a una velocidad récord de 122 millas por hora.

La alerta roja se estableció para el sureste de Inglaterra, desde Cornualles hasta Gales, donde las autoridades exhortaron a los habitantes a permanecer en casa, además, alrededor de dos mil hogares en Devon y Cornwall ya están sin luz por las rachas de viento que afectaron la red eléctrica.

El servicio meteorológico advirtió sobre inundaciones en más de cien lugares en todo Inglaterra debido a la tormenta “Eunice”, por lo que las autoridades comenzaron a cerrar cientos de escuelas. Los servicios ferroviarios en todo Reino Unido serán interrumpidos, especialmente en Gales.

|Reuters

También decenas de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Heathrow y el de la Ciudad de Londres.

“La seguridad es nuestra prioridad número uno y estamos cancelando varios vuelos”, informó British Airways en un comunicado.

Daños causados en Inglaterra por tormenta “Eunice”

La tormenta “Eunice” que se formó en el Atlántico central tocó tierra con vientos huracanados que destrozaron el techo abovedado blanco del estadio O2 en Londres, un lugar que ha albergado a estrellas como The Rolling Stones, Beyonce y Rihanna.

Los vientos de la tormenta “Eunice” también arrancaron el techo de un edificio en el pueblo costero de Sennen Cove en Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

El paseo marítimo de Brighton, también al sureste de Inglaterra, fue golpeado, cuando las olas azotaron la costa y enviaron columnas de agua sobre el paseo marítimo.

Los meteorólogos británicos plantearon la posibilidad de que la tormenta “Eunice” sea comparada con el “Chorro de picadura” que azotó al país en 1987, este fenómeno es recordado como la tormenta más destructiva y mortal en Inglaterra.

Alerta en otros países de Europa por tormenta “Eunice”

Francia emitió una alerta naranja por los vientos que azotan a cinco ciudades del país derivados de la tormenta “Eunice”

Los departamentos de Pas de Calais, Seine-Maritime, Manche, Somme y Nord, están bajo alerta naranja, mientras que el resto del país permanecerá en alerta amarilla.

#Eunice making a mess in Amsterdam. Fortunately no one is hurt. Stay safe! pic.twitter.com/BOuRTm7vds — Jorge Milburn (@jorgemilburn) February 18, 2022

Países bajos también emitió un alerta de precaución por la tormenta “Eunice” que actualmente está en Inglaterra.

Sin embargo, los vientos comienzan a causar estragos en el país, pues las autoridades establecieron restricción de velocidad en los trenes y alertaron a la ciudadanía a mantenerse en casa.

En Bruselas y Bélgica cerraron algunos lugares públicos que no son de necesidad básica, como parques y cementerios, los cuales reabrirán “hasta que las condiciones climatológicas lo permitan” anunciaron en un comunicado.

