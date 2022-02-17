La Corte de Magistrados de Westminster en Inglaterra aprobó la extradición a México de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, al encontrar pruebas suficientes en su contra.

Sin embargo, el juez Paul Goldspring remitió el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la última responsable de dar el visto bueno final a la entrega de Karime Macías a México.

La defensa de la ex esposa de Javier Duarte apelará el fallo por lo que, de momento, la extradición de Karime Macías no se llevará a cabo de manera inmediata.

"No voy a permitir que esas falsedades que declararon esos funcionarios queden impunes. Ya en México se siguen procedimientos que revelarán la verdad. Además estamos por demostrar en amparo que ya se extinguió la acción penal", indicó Karime Macías en un documento compartido a los medios de comunicación.

Yo tuve un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la esposa entonces de quien fuera Gobernador y hoy es mi exmarido, un cargo igual al de otras señoras esposas de reconocidos empresarios locales que formamos parte de este organismo asistencial. Ni ellas ni yo manejamos fondos.

¿De qué se acusa a Karime Macías en Veracruz?

La ex esposa de Javier Duarte es señalada por el desvío de 112 millones de pesos mientras estaba al frente del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma por servicios que no se llevaron a cabo.

Tras huir del país con sus hijos, Karime Macías ingresó a Inglaterra desde 2019, territorio en el cual realizó una petición de asilo político argumentando que es la única señalada por el desvío millonario, en el cual también participaron los dueños de las empresas a las cuales se depositó el dinero.

Durante las vistas celebradas en la Corte de Magistrado de Westminster, a cargo del juez Paul Goldspring, tanto el abogado de Karime Macías, Aaron Watkins, como el del gobierno de México, Mark Summers, expusieron sus argumentos sobre la extradición.

Según Watkins, la ex esposa de Duarte no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF y argumentó que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.

Asimismo, el letrado rechazó el vínculo de Karime Macías con el ex gobernador de Veracruz, condenado a nueve años de prisión por asociación delictiva y lavado de dinero, y negó que los nombramientos que hizo Duarte en el DIF tuvieran conexión con ella.

