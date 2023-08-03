Inicia cese al fuego bilateral entre gobierno de Colombia y guerrilla del ELN

Un cese al fuego bilateral de seis meses entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó este jueves, marcando el avance más concreto hasta ahora de una negociación de paz y los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para acabar el conflicto armado.

El cese, que se extenderá inicialmente hasta finales de enero del 2024, se logró en los diálogos que reanudaron las partes en noviembre, dentro de la iniciativa de "paz total" de Petro para terminar el conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos.

Bienvenidos a la paz. Gustavo Petro / Presidente de Colombia

El máximo comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, más conocido por su nombre de guerra de Antonio García, ordenó a todas las estructuras suspender las acciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas, pero en un video publicado el lunes advirtió que durante el cese al fuego mantendrán las operaciones defensivas.

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sostuvo el martes que con el cese se busca evitar confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y el ELN, además de hechos que afecten a la población civil como los secuestros.

Sin embargo, el líder del ELN Aureliano Carbonell insinuó que el grupo guerrillero mantendrá los secuestros y las extorsiones como fuentes de financiación.

Las actividades financieras siguen. En este proceso no puede debilitarse la organización, Aureliano Carbonell / Líder del ELN

Es la segunda vez en la historia que el ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, pacta un cese al fuego bilateral con un Gobierno. La primera fue en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando se acordó una tregua de 101 días entre octubre del 2017 y enero del 2018.

Desde que concluyó ese cese al fuego bilateral, el ELN, que cuenta con unos 5.800 integrantes, incluidos unos 2.800 combatientes, ha declarado al menos ocho treguas unilaterales, como muestras de paz para temporadas de elecciones, Navidad y Año Nuevo.

Desde Corferias, en el Acto Público de Instalación del Comité Nacional de Participación, el Presidente @PetroGustavo dijo: "Hay que dar una felicitación, nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición: hablar de frente en el corazón de Colombia, sin… pic.twitter.com/Lxifvs2EXI — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 3, 2023

¿Cómo participará la sociedad civil en esta tregua entre el ELN y el Gobierno?

Las dos partes, el gobierno de Colombia y el ELN, también acordaron llevar asistencia humanitaria a las regiones más afectadas por el conflicto.

El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas felicitó a las partes y aseguró que el cese al fuego puede contribuir a mejorar la situación de la población civil.

"Si las partes se adhieren de buena fe al cese al fuego y con un compromiso claro de aliviar el sufrimiento de los civiles, podrán reducir significativamente la violencia y aumentar la confianza en la mesa de negociaciones de paz", dijo en una declaración.

Al Comité Nacional de Participación "Les deseamos mucho éxito y mucho empeño cuenten con todo nuestro apoyo y lo que se requiera, estamos a su disposición" Cmte Pablo Beltrán #PazConParticipación pic.twitter.com/vQCPShKw00 — Delegación ELN (@DelegacionEln) August 3, 2023

La actual negociación con el ELN ha avanzado más que los otros esfuerzos de Petro para lograr la paz en el país de 50 millones de habitantes.

El Gobierno suspendió en marzo un cese al fuego con la organización criminal Clan del Golfo después de su supuesta participación en violentas protestas de mineros informales en el noroeste del país.

El abogado representante de ese grupo dijo en una entrevista con Reuters en mayo que están abiertos al diálogo, pero que descartan el sometimiento propuesto por Petro a cambio de reducción de penas y que aún carece de un marco jurídico aprobado por el Congreso.

El Gobierno anunció el mes pasado que iniciará conversaciones con el Estado Mayor Central (EMC), una facción de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no participó del acuerdo de paz del 2016, pero aún no hay una fecha definida.

Aunque Rueda, el alto comisionado para la paz, prometió en febrero que el Gobierno también comenzaría negociaciones con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC que inicialmente apoyó el acuerdo de paz antes de regresar a la lucha armada, no ha habido confirmación de ese posible diálogo.

Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.