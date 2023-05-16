Inicia el juicio político contra Lasso, presidente de Ecuador: Las claves del proceso

Este martes 16 de mayo inició el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en el cual los legisladores decidirán si destituyen o no al mandatario, quien está acusado del delito de peculado.

Esta es la primera vez que un presidente enfrenta un juicio político en Ecuador desde 2008, cuando se aprobó la nueva Constitución del país.

¿Por qué Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, enfrenta un juicio político?

El pasado 9 de mayo, la Asamblea General de Ecuador aprobó llevar a Guillermo Lasso a un juicio político, acusado del delito de peculado, porque no terminó un contrato entre la petrolera Flopec y el consorcio Amazonas Tankers, lo cual perjudicó la economía del país.

Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia. Al mediodía estaré en la @AsambleaEcuador enfrentando el… pic.twitter.com/2JKfoCrPNu — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 16, 2023

¿Cómo se realiza el juicio político contra Guillermo Lasso, presidente de Ecuador?

Este martes, los 137 legisladores de la Asamblea General tendrán 10 minutos para exponer sus argumentos sobre el caso, sin derecho a réplica. Lasso también tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones.

Después de su intervención, el mandatario deberá retirarse, y el presidente de la Asamblea dará la orden para iniciar el debate basados en la pruebas presentadas. Cinco días después, los legisladores se volverán a reunir para votar sobre la moción de censura y destitución de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador.

¿Qué se necesita para que Guillermo Lasso sea destituido?

Para poder destituir a Lasso se necesita que el día de la votación la mayoría calificada voten a favor de la censura; es decir, se necesita que mínimo 92 legisladores acepten la destitución del presidente.

Comunicado de la Secretaría General de la #OEA sobre juicio político al Presidente de #Ecuador

Comunicado de Prensa: https://t.co/i71wDp3JPm pic.twitter.com/f2DWR57Eba — OEA (@OEA_oficial) May 15, 2023

¿Qué es la muerte cruzada en el caso de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador?

La muerte cruzada es una opción legal que tiene el presidente Guillermo Lasso para disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Este recurso solo se puede utilizar una vez en los primeros tres años de gobierno de un presidente, por lo que Guillermo Lasso podría aplicarlo, ya que el está a unos día de cumplir dos años al frente del país.

#PlenoLegislativo872 | La asambleísta interpelante @VivianaVeloz18 expone un informe que advertía la no conveniencia de continuar el contrato de @FlopecEp con Amazonas Tanker. “El Presidente no hizo nada ante ese contrato lesivo para el país”.#JuicioPolítico pic.twitter.com/lEbpmfFi6o — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 16, 2023

En caso de aplicar la muerte cruzada, en los próximos seis meses se deben llevar a cabo la elecciones, donde Lasso se puede postular como presidente, con lo que se arriesga a perder el poder.

La muerte cruzada solo se puede aplicar en tres caso:

Si el legislativo se hubiera arrogado funciones, algo que necesita dictamen de la corte constitucional

Si de forma injustificada obstruye el plan nacional de desarrollo.