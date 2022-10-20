INM cierra Estancia Provisional Cupapé II en Chiapas

Mediante un comunicado de prensa el Instituto Nacional de Migración (INM) informó el cierre definitivo de la Estancia Provisional Cupapé II, ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, en concordancia con la misión de actuar con pleno respeto y salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes.

El INM señala que la decisión abona al cumplimiento de las leyes y los tratados en materia migratoria, a fin de mantener espacios dignos y adecuados para el alojamiento de personas en contexto de movilidad.

Con esta medida el INM aseguró que busca garantizar una migración segura, ordenada y regular y evitar que las personas migrantes extranjeras que ingresan y transitan de manera irregular pongan en riesgo su vida e integridad física.

Cabe recordar que ayer miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su agrado por el anuncio del INM, de cerrar dicha Estancia provisional para personas migrantes.

Lo anterior, debido a que en la última visita del organismo defensor de los derechos humanos a esa estancia provisional se documentaron condiciones inapropiadas, insalubres e indignas para los migrantes alojados ahí.