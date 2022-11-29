Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración expedirá visa por razones humanitarias y apoyará en el proceso para obtener una Cédula Única de Registro de Población (CURP) a 58 personas migrantes extranjeras que decidieron trasladarse al Centro Integrador para el Migrante (CIM) "Leona Vicario" en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De esta forma los extranjeros migrantes, en su gran mayoría venezolanos, que optaron por la asistencia y auxilio de Grupos Beta Ciudad Juárez para dejar el campamento ubicado en el margen del Río Bravo y en el que habían permanecido desde hace varias semanas, disponen ahora de servicios básicos como agua potable, baños, comedor, dormitorios y servicio médico, entre otros, en las instalaciones del CIM.

Entre columpios, #resbaladillas y algunos juguetes de niños, se observan los restos de un campamento que no será más.



Una casa de campaña abandonada, cobijas, paquetes de ropa, bolsas y unos cuantos #migrantes desconcertados.



Solo eso quedó.https://t.co/X8Gdox413x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

Además, con la visa por razones humanitarias y el apoyo para obtener la CURP, accederán legalmente a ofertas de empleo en la localid.

El INM en Chihuahua reiteró a los beneficiados su disposición para atender y asesorar a las personas migrantes que deseen permanecer en las instalaciones de dicho CIM.