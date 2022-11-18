Detiene Instituto Nacional de Migración (INM) a 143 migrantes

Este jueves en diversos operativos realizados en el estado de Veracruz el Instituto Nacional de Migración, detuvo a 143 personas extranjeras que ingresaron al país de manera ilegal en diversos vehículos de carga y de pasajeros.

¿Cómo sucedió?

En el primero de los casos, Agentes Federales de Migración (AFM) marcaron el alto en la madrugada a un autobús de pasajeros, a la altura del poblado Nuevo Teapa en la carretera Villahermosa-Minatitlán, cuyo conductor no atendió la señal y emprendió la huida a toda velocidad.

Con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN) se localizó estacionado el autobús en el carril de baja velocidad, con el motor en marcha y sin el operador mientras que en los asientos de los pasajeros se encontraban, 114 personas en total, (91 adultos y 23 menores de edad), quienes al solicitarles su identificación se corroboró que no contaban con documentos que acreditaran su estancia legal en territorio nacional.

¿De dónde venían?

Los países de origen de dichas personas son Nicaragua, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Se les proporcionó ayuda humanitaria y se trasladó en el mismo vehículo a las personas adultas a la Estación Migratoria de Acayucan, para iniciar el procedimiento administrativo migratorio de ley.

En tanto, las y los menores, y sus núcleos familiares fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado y la Procuraduría de la Defensa del Menor para los trámites migratorios correspondientes.

En otras acciones de verificación, fueron detenidas 29 personas extranjeras que se turnaron a las autoridades migratorias. Los vehículos en los que eran trasladadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).