Tras incendio, nombran a Manuel Marín como titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este viernes 12 de mayo la designación de Manuel Alfonso Marín Salazar como titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, entidad donde se registró un incendio que dejó 40 muertos en una oficina del organismo.

En un comunicado, el INM indicó que a nombre del Comisionado Francisco Garduño Yáñez, el director general de Coordinación de Oficinas de Representación, Héctor Martínez Castuera, dio posesión a Marín Salazar, a quien exhortaron a mantener una visión humanista sobre el fenómeno migratorio en el país.

Por su parte, el nuevo titular del INM en Chihuahua se comprometió a respetar los derechos de las personas migrantes y vigilar el actuar de los Agentes Federales de Migración.

¿Quién es Manuel Alfonso Marín Salazar, nuevo titular del INM en Chihuahua?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, Manuel Alfonso Marín Salazar ha cumplido, durante los últimos 10 años, diversas responsabilidades en el organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el INM ha ocupado los siguientes cargos:



Titular de la Oficina de Representación del INM en Baja California (julio 2019-mayo 2023).

Sub-delegado federal del INM (diciembre 2016-marzo 2019), así como delegado local del INM en esa entidad (septiembre de 2013-diciembre 2016).

Avanza investigación por muerte de migrantes en Chihuahua

La semana pasada, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, esto tras el incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados en una estación migratoria en Chihuahua.

Al finalizar la audiencia, Francisco Garduño explicó que recibió medidas cautelares mientras dure la investigación del caso y reiteró que continuará al frente del INM y al pendiente de lo que requiera la justicia.

“Ya escucharon ustedes, quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio o hacer declaraciones en relación al proceso, entonces me sigo acogiendo al acta constitucional y en eso seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las acciones para la reparación integral”, dijo.