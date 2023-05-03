¡Cuidado! El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado advierte estafas mediante donaciones

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado le hizo un llamado a la población y las instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones civiles para no caer en las estafas que se realizan vía Internet y telefónica a nombre del organismo creado por el actual gobierno.

El Instituto agregó que se emprende una campaña de alerta en los distintos sitios oficiales por las constantes demandas que les llegan vía telefónica y en el sitio web desde los últimos meses, por lo que describió cómo es el modus operandi de la banda delictiva que actualmente realiza dichas acciones.

Durante el primer trimestre del 2023 han detectado y reportado veintinueve páginas falsas, así como seis perfiles en redes sociales que suplantan la identidad de las autoridades para obtener beneficios.

Los estafadores crean sitios web y perfiles de redes sociales que se hacen pasar como sitios oficiales. Indicó el organismo

Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado: ¿Cuál es el modus operandi de los estafadores?

El organismo ha dedicado sus últimos meses para estudiar cómo actúan los estafadores, bajo ese parámetro lanzaron información sobre cómo funcionan, de acuerdo al comunicado los delincuentes realizan supuestas donaciones a personas e instituciones, y posteriormente ofrecen diversos lotes entre los que contienen:



Autos.

Juguetes.

Mercancía diversa.

Esto mediante documentos apócrifos a nombre del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, pues suplantan la identidad de los funcionarios en las llamadas telefónica que realizan.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado indica el paso a paso que realizan los estafadores

El Instituto compartió cuál es el paso a paso de los estafadores para evitar que las personas sean víctimas, pues los casos siguen aumentando conforme avanza el 2023:



Realizan la supuesta donación a nombre del Instituto.

Solicitan dinero mediante depósito o transferencia bancaria.

Solicitan un plazo fijo para realizar la donación.

Utilizan los números telefónicos para ejercer presión.

Durante ese proceso, los criminales utilizan logotipos y fotografías sustraídas de portales oficiales para aparentar una realidad al momento de aplicar las donaciones.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

alerta de estafas a nombre del Instituto mediante supuestas donaciones.



Revisa la información completa aquí: https://t.co/2wfoRcyQh1 pic.twitter.com/jdDlEttyIB — IndepOficialMex (@IndepOficialMex) May 2, 2023

¿Cómo denunciar una estafa ante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?

En caso de detectar una posible estafa el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado brinda información para denunciar las prácticas delictivas:

