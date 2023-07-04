Niño muere tras ser golpeado por su instructor de artes marciales

En China, un niño de 8 años de edad murió tras recibir varios golpes de su instructor de artes marciales, el menor llevaba tan solo una clase en un club deportivo en la provincia de Qingdao.

De acuerdo con medios locales, los padres pagaron 7 mil 680 yuanes (equivalente a 18 mil pesos mexicano) para que el niño tuviera un año de clases de defensa personal. Incluso el profesor envió a los papás un video del primer día de entrenamiento.

Momentos después, el instructor informó al padre que su hijo sería trasladado a un hospital cercano porque había quedado inconsciente y no respondía después de haber recibido un golpe.

CHINA: 8-year-old beaten to death by martial arts instructor only one day after parents enrolled him.



The unidentified child, was enrolled in the Chongde Juying Martial Arts Sports Club in Qingdao, Shandong, to take a self-defense class, but was killed by the instructor a day… pic.twitter.com/hm4jL8tN4E — Joseph Bonner (@mrjosephbonner) June 29, 2023

El niño fue llevado al Tercer Hospital Popular de Chenyang, donde los médicos informaron que el menor llegó sin vida, y que había fallecido unos 20 minutos antes de que lo llevaran al nosocomio.

Niños muere por un golpe de instructor de artes marciales en China

En redes sociales circularon algunos videos del niño que murió por un golpe de su instructor mientras entrenaba artes marciales. En las imágenes se puede ver al pequeño de ocho años de edad con una camiseta naranja con el nombre del club deportivo en la espalda.

El pequeño se desplomó en el suelo y quedó inconsciente, mientras una mujer le decía: “Si sigues haciendo esto, tu madre me ha dicho que no te recogerá en un año”, según describió un medio chino. En otra foto que también circuló en redes sociales, se ve al niño tirado en el suelo.

Tres personas del club fueron detenidas por el caso, entre ellas el instructor del pequeño.