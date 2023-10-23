¿Por qué los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH renunciaron? Esto se sabe

En un oficio compartido este lunes 23 de octubre, los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dieron a conocer su renuncia tras acusar que su labor ha sido desdeñada por su presidenta.

El documento de dos página está dirigido a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera y a la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, ahí detallaron cada una de las razones por las que decidieron dejar el cargo de manera inmediata.

¿Por qué renunciaron los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH?

La carta firmada por seis integrantes del Consejo Consultivo establece que una de las principales razones por las que deciden renunciar al cargo es porque su labor como organismo ha sido "desdeñada" por su presidenta.

"Ha sido desdeñada de forma reiterada por su presidenta, aduciendo que la ley no la obliga a aceptar ninguno de nuestros consejos, aún y cuando algunos de éstos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos".

Añadieron que durante su estancia en el Consejo ignoraron su trabajo, al grado de ignorarlos por completo, amenazarlos o calumniarlos.

"Asimismo, y de forma sistemática, ha obstaculizado nuestro trabajo llegando al extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar a algunas personas integrantes del consejo, no sólo en los espacios de este órgano ciudadano, sino utilizando para ello los recursos, personal y los medios de la CNDH, incluyendo sus redes sociales".

⚠️ La renuncia de las y los integrantes del Consejo Consultivo de la #CNDH, con denuncias graves sobre el actual rumbo de la institución, es otra muestra de la descomposición en la que de encuentra este órgano constitucional autónomo pic.twitter.com/V8nbSCOpIc — Centro Prodh (@CentroProdh) October 23, 2023

"No hemos podido mediar, ni razonar con la presidenta de la CNDH", acusan los extrabajadores

De manera sorpresiva, indicaron que durante todo este tiempo han intentado entablar conversaciones con la presidenta de la CNDH; sin embargo, estas no han tenido resultado, pues no han podido razonar con ella por las diferencias que existen desde la forma en que interpretan los procedimientos internos.

"Hemos diferido con la presidenta desde simples interpretaciones a procedimientos internos, tales como el significado del quórum, la mayoría de votos, el conflicto de intereses en la contratación de personal".

¿Quiénes son los integrantes del Consejo Consultivo que renunciaron?

Son seis los integrantes que presentaron su renuncia, se trata de:

