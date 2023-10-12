¿Predicción? Cuando Hollywood ha tratado el tema de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es un tema que ha estado en tendencia en los últimos años, pero este tiempo de investigaciones lleva décadas en desarrollo y más aún, en el mundo en Hollywood llevan años tratando el tema.

Cabe recordar que en la reciente huelga de guionistas y actores en Estados Unidos, una de las demandas era tener protección ante esta nueva tecnología, ya que algunos temen que las productoras puedan generar guiones o usar réplicas digitales de los artistas con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, Hollywood también ha tratado este tema y sus peligros en anteriores producciones.

Terminator

En 1984, el cineasta James Cameron llevó a los cines la cinta “Terminator” que mostró a Arnold Schwarzenegger como un androide con la misión de eliminar a Sarah Connor. Este robot era producido por Skynet, una compleja red computacional que básicamente le declaró la guerra a la humanidad, como lo detallaron en la secuela lanzada en 1991.

RoboCop

Mientras que en “RoboCop”, de 1987, nos propone una distopía en Detroit, Estados Unidos, donde un policía llamado Alex Murphy es asesinado por unos maleantes y una empresa a cargo de la policía local emplea su cuerpo para crear un oficial con partes robóticas.

Cabe recordar que este robot también debe cumplir con cierta programación, como los muestra en casi las escenas finales, donde su programación le impide actuar como un policía común y detener a un directivo de la empresa que lo fabricó.

Simone

En 2002, Al Pacino, conocido por cintas como “El Padrino” o “Scarface”, dio vida al director de cine Viktor Taransky, quien, derrotado ante el fracaso de una de sus recientes producciones, halla la solución en un disco duro de computadora: una actriz virtual que hace lo que le programen.

El estreno de “Simone” también escrito como “S1m0ne”, generó expectativa desde los avances, ya que algunos pensaron que se trataba efectivamente de una actriz digital, debido a que Rachel Roberts, quien protagonizó la cinta, no contaba con una extensa carrera en ese entonces.

Max Headroom

Una serie de televisión de 1987 cuando un periodista llamado Edison Carter es sometido a un tratamiento donde copian su personalidad a una red computacional, lo cual le ayuda a investigar un futuro distópico.

Aunque “Max Headroom” sólo tuvo dos temporadas con 15 episodios en total, fue adelantada a su tiempo al señalar que una inteligencia digital pueda viajar por una red.