Japón utilizará ChatGPT de Inteligencia Artificial para ayudar a administrar el gobierno

La ciudad Yokosuka, en Japón, abrió las puertas a la Inteligencia Artificial y utilizará el ChatGPT para ayudar con las tareas administrativas del gobierno local.

Las autoridades indicaron que todos los empleados del gobierno municipal podrían utilizar esta herramienta para “resumir oraciones, revisar errores ortográficos y crear ideas”.

De acuerdo con un vocero, la decisión de utilizar el chatbot para realizar tareas gubernamentales se debe a que el envejecimiento en Japón está aumentando y las parejas no están teniendo hijos, por lo que el país “está al borde de no poder mantener las funciones sociales”.

En Yokosuka la situación no es diferente al resto del país, y antes los problemas de población, las autoridades apostaron por el ChatGPT con el objetivo de mejorar el flujo de trabajo dentro de los departamentos gubernamentales.

We are adding support for plugins to ChatGPT — extensions which integrate it with third-party services or allow it to access up-to-date information. We’re starting small to study real-world use, impact, and safety and alignment challenges: https://t.co/A9epaBBBzx pic.twitter.com/KS5jcFoNhf — OpenAI (@OpenAI) March 23, 2023

No obstante, detallaron que no se ingresará información confidencial ni datos personales al ChatGPT, debido a las preocupaciones generalizadas por el uso de la privacidad mediante una Inteligencia Artificial.

Para finalizar el mensaje, el gobierno de Yokosuka destacó que el comunicado había sido “redactado por ChatGPT y corregido por nuestro personal".

¿Qué es y cómo funciona la Inteligencia Artificial ChatGPT?

El ChatGPT, creado por la empresa OpenAI, es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial, con el cual se puede establecer un diálogo a través de preguntas y respuestas, y actualmente es utilizado por 13 millones de personas al día.

Un modelo que cuenta con más de 175 millones de parámetros, y está entrenado con grandes cantidades de texto que permiten realizar tarea relacionadas con el lenguaje que van desde la traducción hasta la creación de texto

Utilizar el ChatGPT es sencillo, lo único que hay que hacer es entrar al sitio web oficial e iniciar sesión, y comenzar a utilizar esta gran herramienta de trabajo.