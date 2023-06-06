Lluvias en Haití dejan 42 muertos y 11 desaparecidos

Las inundaciones provocadas por fuertes lluvias del fin de semana en Haití han dejado al menos 42 fallecidos en el país y 11 personas que aun siguen desaparecidas, informó el servicio de protección civil nacional el lunes.

El empobrecido país caribeño ha entrado en su temporada de huracanes, que abarca de junio a noviembre, y durante el fin de semana las fuertes lluvias en muchas regiones provocaron el desbordamiento de ríos.

Los aguaceros han inundado más de 13 mil 500 viviendas y dejado a su paso 85 personas heridas, señaló protección civil en su cuenta de Twitter.

Le bilan provisoire actualisé fait état de;

😵15 décès, 8 disparus

👨‍👩‍👧‍👧 7 475 familles sinistrées

🏡 1 219 maisons inondées et environ 13 390 personnes sont déplacées dans les départements de l’Ouest, des Nippes, du Sud-Est, du Nord-Ouest et du Centre. — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) June 4, 2023

La institución también dijo en un comunicado que las autoridades locales han tenido que poner en marcha medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas.

El primer ministro, Ariel Henry, se desplazó el sábado al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COUN, por sus siglas en francés) para estudiar las medidas necesarias para prestar apoyo urgente a las poblaciones afectadas por las inundaciones, dijo un comunicado del Ministerio de Cultura y Comunicación de la república ese mismo día.

“Mi Gobierno, en colaboración con las instituciones nacionales e internacionales, está adoptando medidas urgentes para hacer frente a las exigencias del momento”. Ariel Henry/primer ministro de Haití.

Las mortíferas inundaciones se producen en un momento en que Haití enfrenta una crisis humanitaria provocada por la escalada de violencia por parte de bandas armadas, la cual ha desplazado a decenas de miles de personas.

Las lluvias azotaron las regiones del oeste, noroeste, sureste y centro de Haití, detallaron las autoridades. Desde entonces, el clima ha mejorado, pero muchos cultivos resultaron dañados en medio de un alza de hambruna y la gente trata de encontrar refugios temporales luego que la lluvia convirtió los caminos en ríos caudalosos de agua color marrón.

El Programa Mundial de Alimentos indicó que decenas de miles de personas se han visto afectadas, con los mayores daños reportados en el área metropolitana de Puerto Príncipe y en la región oeste de Haití. Estas inundaciones también causaron importantes daños materiales en el país, destrozando cientos de casas y caminos.

“Aunque no se trate de un ciclón o de una tempestad tropical, los daños observados en zonas afectadas son considerables”. Jean-Martin Bauer, coordinador para la ONU de acción humanitaria en Haití

Los peores desastres en Haití

1. Huracán Jeanne en 2004: En septiembre de 2004, el huracán Jeanne afectó a Haití, especialmente a la ciudad de Gonaïves. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que dejaron más de 3,000 personas muertas y miles de personas desplazadas. La infraestructura, incluidos hospitales, escuelas y carreteras, también resultaron gravemente dañados.

2. Terremoto de Haití de 2010: El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó a Haití, con su epicentro cerca de la capital, Puerto Príncipe. Este desastre dejó una cantidad devastadora de víctimas y daños. Se estima que entre 230 mil y 316 mil personas murieron y más de 1.5 millones quedaron sin hogar. El terremoto tuvo un impacto significativo en la infraestructura del país, incluidos edificios gubernamentales, hospitales y escuelas.

3. Huracán Matthew en 2016: En octubre de 2016, el huracán Matthew azotó Haití, causando una amplia destrucción. El huracán provocó inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos destructivos. Se reportaron más de 500 muertes y daños extensos en viviendas, infraestructura y cultivos.

4. Terremoto Haití Agosto 2021: Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití el 14 de agosto. Más de 2 millones de personas estuvieron expuestas a movimientos telúricos de más de 6 grados de intensidad.