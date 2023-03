¿Qué pasó con el intento de violación en Naucalpan? Victima relata lo ocurrido

El pasado sábado 11 de marzo, un presunto intento de violación sobre una joven de 24 años ocurrió en la colonia La Mancha, dentro del municipio de Naucalpan, Estado de México. El principal sospechoso, Juan Manuel ‘N’, fue aprehendido este martes y remitido a la Fiscalía para rendir su declaración y que se determine su situación jurídica.

A la misma Fiscalía asistirá Gabriela este miércoles 15 de marzo, la víctima con quien Fuerza Informativa Azteca y Hechos Meridiano pudieron conversar para conocer su sentir tras el atroz intento de crimen que tuvo que sufrir. En entrevista con Alejandro Villalvazo, la joven relató algunos detalles y confirmó el alivio por el hecho de que el presunto culpable ya está detenido.

“No solamente me quería quitar la bolsa. Él me estaba intentando bajar el pantalón, me estaba tocando. No solamente quería lo material...”, aseguró Gabriela en la edición de Hechos Meridiano de este miércoles, minutos antes de asistir a la Fiscalía para continuar con el proceso legal en contra del responsable.

¿Qué pasó en Naucalpan con el presunto intento de violación?

La agresión fue documentada por una cámara de seguridad alrededor de las 19:50 horas sobre la la avenida Molinos de Viento, donde se pudo observar cómo la mujer fue interceptada y acorralada dentro de unos arbustos para intentar perpetrar el crimen, catalogado en un principio como intento de robo y agresión.

“En el momento en que ya estoy más tranquila, sin ningún problema reconozco las caras”, mencionó Gabriela, quien aseguró se siente en condiciones de identificarlos frente a la Fiscalía, algo que todavía no se ha confirmado ocurra este mismo miércoles. De igual forma, la víctima confirmó que ha tenido un seguimiento psicológico.

#VIDEO | A través de redes sociales, vecinos denuncian un presunto intento de #violación contra una mujer, en #Naucalpan.



En el #video se aprecia a un hombre que está posiblemente acompañado por #cómplices que conducen una camioneta. pic.twitter.com/3AFvVLVONq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 12, 2023

Hechos Meridiano: Entrevista de Gabriela, la víctima por agresión sexual en Naucalpan

Hasta el momento, el presunto responsable únicamente es acusado por robo con agresión, pues el delito de violación todavía no procede por la forma en que se perpetró caso. Ante esta situación, la víctima aseguró en entrevista con Hechos, que “por un robo, únicamente les van a dar unos años y van a salir y les van a seguir haciendo lo mismo a muchas más jovencitas”.

“Yo corrí con mucha suerte, me pude defender y me pude zafar, pero no todas las chicas corren con la misma suerte”, afirmó Gabriela, quien posteriormente acudió a la Fiscalía del municipio de Naucalpan para proceder legalmente con el presunto responsable de la persona que lo agredió.