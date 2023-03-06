Cientos de personas protestan contra la entrega de armas a Ucrania

Cientos de austriacos marcharon por las calles de Viena, la capital de Austria para protestar por la entrega de armas que hará la Unión Europea a Ucrania.

"Al ser parte de la Unión Europea, nos vemos obligados a apoyar lo que decida la Unión Europea. Entonces, si decide entregar armas, entregamos. Pero creemos que entregar armas nunca traerá la paz", comentó la residente Brigitte Fink, quien participó en la marcha.

Los manifestantes se reunieron en Hofburg, en el centro de Viena, donde también pidieron que Austria se mantuviera neutral, "Austria es neutral y queremos permanecer neutrales porque no queremos involucrarnos en ninguna guerra", agregó Fink.

Llevaban pancartas y gritaron consignas contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como por la entrega de armas de la Unión Europea a Ucrania, además expresaron su oposición de involucrar a Austria en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

For exactly one year, #Russia has waged its brutal war of aggression against #Ukraine, causing unimaginable pain & grief. Since day one of the aggression, Austria has stood shoulder to shoulder with the people of Ukraine. We will continue our support as long as it takes. pic.twitter.com/9yJ73bIYr9 — MFA Austria (@MFA_Austria) February 24, 2023

No más armas a Ucrania

"Tenemos suficiente escalada del conflicto y también tenemos que preguntar de cuántas guerras son responsables los estadounidenses, repudió Fink.

Desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, la OTAN y la Unión Europea ha enviado municiones a Ucrania, sin embargo la entrega de armas ha empeorado la situación y cada vez mitiga la esperanza de que termine la guerra.

Los austriacos culpan a Estados Unidos de este conflicto que ya lleva poco más de un año, "toda la guerra comienza con los estadounidenses, porque es un negocio para ellos. Vender armas es un negocio", dijo Fink.

For 365 days, we have witnessed unspeakable human suffering, millions of displaced people and enormous destruction due to #Russia‘s aggression.



As a sign of our unwavering support and solidarity, the Burgtor in Vienna today shines in the national colours of #Ukraine. pic.twitter.com/4LiqYOIOot — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 24, 2023

La neutralidad de Austria con Rusia y Ucrania

Austria se ha negado al envio de armas, municiones y herramientas militares a Ucrania y a su vez esta nación mantiene relaciones y contactos con Rusia.

Una neutralidad que ha llevado a Austria a tomar decisiones que la distinguen del resto de las naciones que integran la Unión Europea.

Queda claro que Austria no enviará armas a Ucrania, pero como parte de la Unión Europea tiene que apoyar las decisiones de las demás naciones.

