¡Cambiarán aves por aviones! Protestan contra nuevo aeropuerto

Decenas ambientalistas protestaron en el lugar donde se construye un nuevo aeropuerto y que es el hábitat de cientos de aves en el sur de Albania, "estoy en contra de este tipo de aeropuerto que se está construyendo en una zona protegida, dijo el guía de turistas, Alben Kola.

De acuerdo con autoridades albanesas, el proyecto del nuevo aeropuerto está diseñado para impulsar el turismo, sin embargo los manifestantes aseguran que esta construcción, pondrá en peligro el santuario de al menos 200 especies de aves, entre las que están: flamencos y pelícanos.

"Para aquellos que piensan que este nuevo aeropuerto traerá desarrollo, en realidad solo traerá destrucción", agregó Alben.

nuevo aeropuerto manifestantes|REUTERS/Florion Goga

Lugar de aves migratorias

Se trata de la laguna Vjose-Narte, se ubica cerca de la costa del Mar Adriático de Albania, este lugar es una parada crucial entre Europa y África para las parvadas del diversas especies que migran cada año.

El nuevo aeropuerto se construye a solo cinco kilómetros de la costa del mar Adriático, con el fin de que sus playas de arena prístina atraigan más turismo extranjero.

nuevo aeropuerto flamencos corazón|REUTERS/Florion Goga

No apoyan el nuevo aeropuerto

Aunque Albania no es parte de la Unión Europea, dicha comunidad política dijo que el proyecto del nuevo aeropuerto, el cual inició en 2021 y se tiene previsto, termine a finales del 2024, se autorizó contradiciendo con las leyes nacionales e internacionales sobre protección de la biodiversidad.

"Esto demuestra que esta riqueza natural no solo nos pertenece a nosotros, sino a toda Europa. Los gobiernos extranjeros están haciendo más para protegerla que nosotros los albaneses", dijo Joni Vorpsi, ornitólogo e integrante de la Organización No Gubernamental Protección y Preservación del Medio Ambiente Natural en Albania, (PPNEA).

nuevo aeropuerto protestas manta|REUTERS/Florion Goga

El comité de la Convención de Berna, que trabaja para proteger la vida silvestre y los hábitats naturales europeos, dijo que Albania debería suspender la construcción del nuevo aeropuerto.

PPNEA interpuso una demanda contra la construcción del nuevo aeropuerto, aunque el tribunal albanés la rechazó en noviembre, la ONG, apelará

Mabetex es la firma suiza que lídera el proyecto del nuevo aeropuerto, ha dicho que las rutas de despegue y aterrizaje de los aviones no afectaría las rutas de las aves, pues la pista se construye a 3.5 kilómetros del santuario de aves y a cinco kilómetros de las principales rutas de migración de las aves.