Bailarines de todo el mundo reunidos en el Mundial de Tango

Más de 500 parejas de bailarines argentinos y de todo el mundo han mostrado sus mejores pasos durante el Mundial de Tango, evento que comenzó el 6 de septiembre y finalizará el 17 del mismo mes en Buenos Aires, Argentina.

El Mundial de Tango transformó a la capital argentina en un escenario donde se realizan exhibiciones, conciertos incluso se dan clases de baile, será en el icónico Obelisco de Buenos Aires donde se llevará a cabo la final de este evento.

El Mundial de Tango tiene más de 30 sedes, entre milongas, centros culturales, museos, bares, edificios históricos, el Teatro Colón y distintas plazas de Buenos Aires donde más de mil 500 artistas interpretan y bailan desde el tango más tradicional hasta las fusiones con géneros musicales como el rock y la música electrónica.

De acuerdo con organizadores, en el Mundial de Tango participan más de 400 parejas argentinas y 130 parejas de países del todo el mundo como Rusia, Reino Unido, Brasil y hasta Japón, "es mi primera vez y solo quiero disfrutar, porque hay mucho y muy buenos competidores, lo que más quiero es divertirme y dar lo mejor de mí," platicó Kozo Yamamoto, bailarín japonés.

Los aficionados también tienen lugar en el Mundial de Tango para ellos están abiertos espacios para que bailen y canten.

Mundial de Tango de híbrido a presencial

Hace un año, el Mundial de Tango tuvo su versión híbrida debido a la pandemia, las restricciones de viajes obligaron a los competidores extranjeros a participar vía de zoom, sin embargo en este 2022, todo es como antes, "este año volvimos a la presencialidad", señaló dijo Natacha Poberaj, directora artística del Festival y Mundial de Tango BA, "es el evento de tango más importante a nivel global", agregó.

"Es absolutamente increíble, es un sueño para mí hacer esto, estar rodeada de toda la atmósfera del lugar, los mejores bailarines del mundo están acá", dijo Emma Reyes, una bailarina londinense hija de una británica y un chileno.