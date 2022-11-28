Come todo lo que puedas: Para amantes de palomitas de maíz y cine

Decenas de tailandeses de todas las edades no desaprovecharon la convocatoria de Come todo lo que puedas de palomitas de maíz que hizo una sala de cine de Bangkok, la capital.

Hombres y mujeres llegaron a la sala de cine con ollas de acero, recipientes de plástico y hasta cajas de cartón de todos tamaños, luego de que la sala de cine ofreciera come todo lo que puedas en palomitas de maíz.

"Vine aquí una vez con un contenedor diferente, pero los empleados no lo autorizaron, así que regresé y tomé prestado el recipiente del templo", contó Saharat Intharamara, un repartidor de mercancías de 29 años.

Por 199 bath (moneda tailandesa), que equivalen a 107 pesos mexicanos, se llevaron todas las palomitas de maíz que quisieran, "vale totalmente la pena el dinero, si tuviera un recipiente más grande, lo traería, agregó Intharamara.

Naturales y con mantequilla

Quienes acudieron se llevaron palomitas de maíz naturales, con mantequilla o ambas, "Al recipiente de barbacoa generalmente le caben alrededor de 115 litros, aunque lo llenamos hasta la mitad con palomitas de maíz" contó Pipat Lorsubkong, de 39 años, experto en inversiones.

Empleados de la sala de cine se esmeraron para que Come todo lo que puedas de palomitas de maíz fuera todo un éxito, "hemos preparado una gran cantidad de palomitas, alrededor de 1 millón de onzas, que equivalen a 50 sacos", dijo Pimsiri Thongrompo, director de marketing del corporativo SF.

Objetivo: Ver películas en el cine

Prepararon poco más de 31 toneladas de palomitas de maíz con el objetivo de fomentar en los tailandeses a que acudan a ver películas al cine.

Por el precio de un boleto, los clientes también rellenron sus vasos de refrescos sin límite, así contrarrestaron la sed que provocan las palomitas de maíz.

La palomitas que les sobraron sen Come todo lo que puedas, se las llevaron, "planeo disfrutar de las palomitas de maíz con mis amigos esta noche mientras veo fútbol" dijo Intharamara.

"Planeo compartirlas con mi familia y amigos", finalizó Lorsubkong.