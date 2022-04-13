Colocan dispositivos en mantarrayas para salvarlas de la extinción

Con el fin de identificar patrones de migración de las mantarrayas, científicos colocaron dispositivos acústicos y satelitates a diez ejemplares de la Isla Isabela, la más grande del archipiélago de las islas Galápagos, en Ecuador.

Lo hicieron durante una expedición en la que participaron cinco técnicos y científicos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, Universidad San Francisco de Quito y Fundación Megafauna Marina del Ecuador.

"Es importante porque nos va a permitir conocer la zona de distribución de estas especies, tanto en su ámbito de alimentación, reproducción y también rutas migratorias", señaló, Danny Rueda Córdova, Director del Parque Nacional Galápagos.

[BOLETÍN] En Galápagos se fortalece la investigación sobre mantarrayas

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Dispositivos acústicos y satelitates en mantarrayas

Los expertos colocaron dispositivos acústicos en seis mantarrayas, dichos aparatos enviarán información a unos receptores que han sido instalados en diferentes zonas de Isla Isabela y de la región, lo harán durante por cinco años.

Mientras que en los próximos meses, cuatro mantarrayas más nadarán con dispositivos satelitales, los cuales brindarán información en tiempo real de los movimientos de esta especie, una de las más grandes del mundo.

Además, científicos usaron la técnica de fotoidentificación de individuos, es decir, tomaron una fotografía del vientre de la mantarraya, zona que es como la huella digital de la especie, debido a que tienen un patrón único de coloración.

Imagen que suben a una a una plataforma donde los expertos la pueden comparar con otras fotografías que ha sido tomadas en distintas otras partes del mundo y de esa manera determinar su rango de distribución.

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Mantarrayas en peligro crítico de extinción

"Son especies que están en peligro crítico también clasificadas por la International Union for Conservation of Nature, (IUCN) y conocer este sistema de distribución que tiene, nos permitirá activar programas de manejo y conservación" comentó, Danny Rueda Córdova, Director del Parque Nacional Galápagos.

Durante la expedición, los científicos identificaron dos lugares importantes donde se congregan las mantarrayas, los cuales ahora serán continuamente monitoreados.

Rueda señaló que, estos nuevos descubrimientos ayudarán al desarrollo de mejores métodos de conservación y cuidado de las mantarrayas.