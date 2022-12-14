Luto nacional por la muerte de 120 personas tras inundaciones

Autoridades de República Democrática del Congo decretaron tres días de luto nacional por la muerte de 120 personas a causa de las inundaciones y deslaves que afectaron Kinshasa, la capital del país.

Sur instruction du Président de la République, le Gouvernement décrète 3 jours de deuil national après un bilan provisoire de plus de 120 morts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa - https://t.co/GEXqOGxnqm pic.twitter.com/MBeiLI4qeU — Primature de la République Démocratique du Congo (@PrimatureRDC) December 13, 2022

Inundaciones y deslaves provocados por la lluvia de un día, dejaron daños en varios puntos de la ciudad, los más graves en Matadi Mayo, en el distrito de Mont-Ngafula donde la carretera nacional 1 quedó destruida.

Hay camiones de carga atrapados por ambos lados de la vía, "soy camionero, transporto ropa, estamos atrapados aquí. Dejé a mi esposa e hijos en Matadi y no sé ni cómo conseguir comida para mi familia", dijo Yves Lutadila.

Decenas de personas mejor caminaron al lado de la vía destruida, llevaban desde cajas de verduras hasta ataúdes sobre sus cabezas.

|REUTERS/Justin Makangara

"Este camino nos permite hacer nuestras compras. ¿Qué vamos a comprar ahora, cuando el camino está cerrado a la provincia del Congo Central? No trabajamos en una oficina, así que ahora que este camino está cortado, vamos a sufrir", comentó Odette Diatezua, quien es vendedora.

Autoridades iniciaron los trabajos de reconstrucción de la importante vía, que conecta Kinshasa con el principal puerto marítimo del país, Matadi, reabrirla tardará de tres a cuatro días.

|REUTERS/Justin Makangara

La historia de Fidel

Fidele Mbala es maestro de una primaria de Kinshasa, el sonido de la lluvia del lunes 12 de diciembre, que caía sobre su casa construida de hojalata, lo despertó.

El levantarse de la cama para revisar si las inundaciones no habían afectado su casa, le salvó la vida.

"De repente escuché el deslave que golpeó del otro lado, la pared de allá. El lodo y el agua entraron a la casa. Grité, rápidamente fui hacia mis hijos y mi esposa que dormían, pero era demasiado tarde", contó Fidel.

Por las inundaciones y deslaves, Fidel, de 48 años, perdió a cuatro familiares, le sobrevivieron tres, ahora enfrentan la destrucción que dejaron la lluvias y deslaves desde el lunes por la noche y madrugada del martes.

Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo, era un pueblo pesquero y ahora es una de las ciudades más grandes de África, donde viven alrededor de 15 millones de personas.

Su rápida y mal regulada urbanización ha hecho que sea cada vez más vulnerable a las inundaciones.