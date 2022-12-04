¡Las mejores vibras! Aficionados de Pelé piden por su recuperación

Alrededor de 75 aficionados de Pelé realizaron una vigilia afuera del hospital, donde el exfutbolista brasileño permanece internado desde el martes 29 de noviembre, por una infección respiratoria.

Los aficionados de Pelé se reunieron la mañana del domingo frente del hospital Albert Einstein, de Sao Paulo, Brasil para mostrar su apoyo, pedir por su salud y rendirle homenaje, algunos acudieron con su familia.

"Son mis dos hijas, todas apoyan al Santos, son de diferentes generaciones, pero estamos apoyando al Rey, que se recupere y que las cosas salgan bien", conto el jubilado y aficionado del equipo de fútbol de Brasil, Santos, Ciro Dos Santos.

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Oraciones para el Rey

Los aficionados de Pelé, la leyenda del del fútbol, se tomaron las manos y oraron por la recuperación de su ídolo.

"La expectativa es que esté bien, sabemos que es una situación un tanto delicada, entonces lo mínimo que podemos hacer como hinchas del Santos es, rendirle un homenaje para que se recupere y sepan que aquí estamos apoyándolo, como él siempre lo hizo", agregó Ciro.

Con los colores del Santos FC, aficionados de Pelé, que son hombres y mujeres de todas las edades colocaron una manta de la imagen del exfutbolista y mensajes frente al hospital.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, jugó desde1856 hasta 1974 , en el equipo brasileño del Santos FC, al hospital acudió Arlindo Marques, quien sigue la carrera del astro del fútbol desde 1958.

An image of Brazilian football legend Pele and a sign that reads “Long life to the king” are pictured during a vigil held by fans in front of the Albert Einstein Hospital where he is hospitalized in Sao Paulo, Brazil, December 4, 2022. REUTERS/Carla Carniel|REUTERS/Carla Carniel

"Ahora con esta tristeza que acercándose, pensaba en cómo podría honrar a esta persona que me dio tantas alegrías en el fútbol, entonces hice este letrero para inmortalizar al único rey insustituible, Pelé es eterno", comentó.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, dicha afirmación totalmente respaldada los aficionados de Pelé, "que sirva de ejemplo para todos, para todos, de todos los jugadores, para todas las razas, que sirva de ejemplo de determinación", dijo Damiao Freita, Fundador del Club Santos.