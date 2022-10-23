¡Caos total! Miles de ovejas y cabras invaden las calles de Madrid

Miles de ovejas y cabras recorrieron las principales calles de Madrid, España, en la tradicional Fiesta de la Transhumancia.

Los pastores guiaron los rebaños que pasaron por la Plaza Mayor, el Paseo del Prado y atravesaron la Puerta del Sol, un recorrido que sorprendió a turistas.

Como a la estadunidense Maria Kouriaalis, de 22 años, "fue una experiencia maravillosa. Creí, era una locura que hubiera tantas ovejas, nunca había visto algo así. También pensé que fue una excelente manera de aprender sobre historia y cultura española".

|REUTERS/Violeta Santos Moura

Reivindicación de la ganadería

Cada año, miles de ovejas y cabras pasean por las calles de Madrid para el festejo de la Fiesta de la Transhumancia, que se celebra desde hace 28 años.

En este 2022, el recorrido de los rebaños tiene como objetivo reivindicar este tipo de ganadería, las rutas tradicionales de los pastores y mostrar que es una herramienta de la conservación de la biodiversidad.

"Reivindicamos en primer lugar las cañadas reales qué es el patrimonio de los ganaderos de España, que tenemos derecho a transitar por la amplia red de que une España de norte a sur y de este a oeste, nosotros reivindicamos como camino verde y como forma de potenciar la vida en los pueblos", dijo la granjera María Balbás.

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Miles de ovejas y cabras unidas por una cultura pastoril

En total fueron mil 200 ovejas y 200 cabras, que, pastoreadas por sus granjeros llegaron a las calles de Madrid, a través de las rutas tradicionales para encontrarse en el centro de la ciudad.

Los residentes aseguran que la Fiesta de la Transhumancia es muy importante para que futuras generaciones conozcan este oficio y sigan conservándolo, además para que los pequeños sepan y aprendan de donde vienenlos alimentos que comen.

"Un oficio que está desapareciendo por desgracia y es una pena, porque los niños pequeños creen que la leche viene del supermercado y es una pena que no los conozcan, comentó Elena Lozano, residente de Madrid que disfrutó del paso de las miles de ovejas y cabras.