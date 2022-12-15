¡Seis veces más ternura! Nacen más pandas bebés en este 2022

En este 2022, seis pandas bebés nacieron en el Centro de Investigación de Panda Gigante de Qinling en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China.

Tratándose del mayor número de nacimientos de pandas bebés en el dicho centro, algo que nunca había sucedido desde su fundación, en 2003.

"Es raro que nacieran aquí dos pares de gemelos, con una pareja de un macho y una hembra", dijo Shen Jiena, técnico de crianza del Centro de Investigación del Panda Gigante de Qinling.

pandas bebés|CCTV

Pandas bebés que fueron concebidos mediante inseminación artificial y gozan de una excelente salud, "todos crecen normalmente, el par más grande tiene cuatro meses y pesa más de siete kilos", señaló Jiena.

2022, primer año con dos pares de gemelos

Desde 2003, año en el que se fundó el Centro de Investigación del Panda Gigante de Qinling, su programa de reproducción ha traido al mundo a 38 pandas bebés de un total de 32 nacimientos.

Este 2022, fue el año en el que dos pares de gemelos de pandas bebés nacieron en dicho centro, un suceso que en 19 años nunca había ocurrido y que para los expertos es muy importante.

pandas bebés|CCTV

Todo el tiempo cuidan de estos pandas bebés

Cuidar de estos pandas bebés es una gran experiencia, "los cachorros son traviesos, a veces tienen sueño y no quieren amamantar adecuadamente. Por lo tanto, son un poco difíciles de manejar", contó Wu Gang, un trabajador al cuidado de pandas.

Como todo tiene sus riesgos, "cuando los tocas, pueden arañarte y ahora que les están saliendo los dientes, pueden morderte, pero es solo un mordisco suave, ya que solo rechinan sus dientes, es muy lindo", dijo Gang.

El panda gigante de Qinling es una subespecie del panda gigante, por primera vez reconocida en 2005.

pandas bebés|CCTV

Las características de los ejemplares de esta subespecie son: tienen el cráneo más pequeño y redondo, el hocico es más corto y tienen menos pelaje que la subespecie de Sichuan.

En la provincia de Shaanxi, la crianza de pandas gigantes de Qinling comenzó en la década de 1980, con un total de 36 pandas gigantes criados a través de la cría artificial.

Los amantes de estos animales podrán conocer a estos seis pandas bebés después del Festival de Primavera de China que se realizará en 22 de enero del próximo año.