¡Guau! Sorprendente y exclusivo carnaval para lomitos

Decenas de personas se dieron cita el fin de semana, para que sus mejores amigos fueran parte del carnaval para lomitos, evento que se realizó en Lagos, la capital de Nigeria.

"Estoy tratando de lograr una propiedad positiva de mascotas, porque existe el estereotipo de que a los africanos no les gustan los perros o no los tratan de la mejor manera", dijo Jackie Idimogu, organizadora del carnaval para lomitos de Lagos.

Este año, el tema central del carnaval para lomitos fue "toques de color", en la alfombra roja, perritos de todos tamaños y razas desfilaron y lucieron sus mejores atuendos.

Desde esquimales americanos, mastínes napolitanos, huskys siberianos, staffordshire terrier americano, golden retrievers hasta bulldogs franceses, maltipoos y mestizos de caniches, donde todos ganaron premios.

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Muy a la moda en este carnaval para lomitos

Pasha, de seis años, es una cruza de pastor caucásico, fue el ganador del premio al "perro del año", llevaba lentes de sol negros con camisa a cuadros roja con negro, igual a la que lucía dueña, Hadiza Saidu.

"Quise que usáramos conjuntos iguales y también escogí el color que combinaría. Elegí el rojo porque es vibrante, es de la realeza y es majestuoso como él", dijo Hadiza.

Mientras que la ganadora en este carnaval para lomitos de la categoría "princesa en rosa" fue Panda, una cruza de caniche negro que se llevó el premio por su brillante atuendo.

El premio para la categoría "verde de envidia" fue para Ela, una perrita de raza esquimal estadunidense que lució un vestido verde con flores.

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Lomitos que dan mucha felicidad

"Cuando tienes un perro te diviertes, te da alegría y eres feliz, Canadá ha traído muchísima alegría a mi vida, cada vez que regreso del trabajo está allí para quitarme todo el estrés del tráfico, dijo Jab Emetu, quien llevó a Canadá a que participara en el carnaval para lomitos.

La idea de este carnaval para lomitos es fomentar el deseo de ser acompañado por un perrito y cuidar de él, por fortuna cada vez son más los nigerianos que los ven como animales de compañía.

"Sí, estoy feliz de decir que los nigerianos estamos comenzando a comprender el lenguaje de amor de estos animales", finalizó Jackie Idimogu, organizadora del carnaval para lomitos de Lagos.