Asesinan al Ministro de Medio Ambiente de República Dominicana

El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros en su oficina en Santo Domingo, la capital dominicana el lunes, dijeron autoridades, hasta el momento se desconocen los motivos del atacante identificado hasta ahora como Miguel Cruz, quien fuera amigo personal del ministro.

Los empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijeron a periodistas que escucharon al menos siete disparos desde el interior del edificio. Las unidades policiales llegaron al lugar de los hechos poco después.

El presunto autor era amigo personal del ministro

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, confirmó que Miguel Cruz es la persona identificada como el que disparó a Orlando Jorge, quien era su amigo personal.

Asimismo a través de un comunicado, agregó que el responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Oportunamente seguiremos compartiendo información”, agregó.

El presunto homicida procedió con su entrega de manera pacífica en la Iglesia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la urbanización Real, próxima a la Luperón.

El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa anunció que el responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Asimismo expresó a nombre del gobierno sus condolencias a la familia Mera Villegas.

En nombre del gobierno y del Presidente de la República @LuisAbinader, expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia Mera Villegas por el fallecimiento del Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. pic.twitter.com/3s5z9t07ee — Homero Figueroa (@HomeroFigueroaG) June 6, 2022

El ministro Orlando Jorge Mera, fue un abogado, político y maratonista nacido en Santiago de los Caballeros. Durante el del presidente Hipólito Mejía, 2000-2004 fue Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, con rango de Secretario de Estado.

Entre 2003-2004, Jorge Mera fue parte de la Comisión Negociadora del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. Fue coordinador de diversas Comisiones Permanentes del Senado de la República Dominicana, del 1998 al 2000. También, coordinador de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, representando a República Dominicana en diversos escenarios mundiales de dicho ámbito.

