Luego de las elecciones, Australia tendrá nuevo Primer Ministro

El primer ministro australiano, Scott Morrison, reconoció el sábado su derrota en las elecciones y el opositor Partido Laborista se disponía a poner fin a casi una década de gobierno conservador, posiblemente con el apoyo de independientes que hicieron campaña a favor de políticas más ecológicas.

Los resultados parciales de las elecciones mostraban que, aunque los laboristas habían obtenido pequeños avances, la coalición liberal-nacional de Morrison fue castigada por los votantes en Australia Occidental y en los distritos urbanos acomodados.

Los Verdes y un grupo de los denominados "independientes de la cerceta", que hicieron campaña en favor de la integridad, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático, obtuvieron un buen resultado, aprovechando el enfado de los votantes por la inacción ante el calentamiento global tras algunas de las peores inundaciones e incendios en Australia del gobierno conservador de Morrison.

El nuevo parlamento parece que será mucho menos escéptico en cuanto al clima que el del gobierno de Morrison, muy favorable a la minería del carbón.

🇦🇺 Elecciones en Australia 🇦🇺



Victoria de los Laboristas en las elecciones federales. La Coalición Liberal-Nacional pierde su mayoría en el parlamento tras 9 años en el poder. El Primer Ministro Scott Morrison ha reconocido su derrota y dice que Anthony Albanese será PM. pic.twitter.com/HHp87p5WHr — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 21, 2022

Anthony Albanese, el nuevo primer ministro de Australia

"Esta noche he hablado con el líder de la oposición y primer ministro entrante, Anthony Albanese. Y le he felicitado por su victoria en las elecciones de esta noche", dijo Morrison, añadiendo que dejaba el liderazgo de su partido.

Albanese, al dirigirse a sus partidarios, dijo que quería unir a Australia.

"Creo que la gente quiere unirse, buscar nuestro interés común, mirar hacia ese sentido de propósito común. Creo que la gente está harta de la división, lo que quiere es unirse como nación y yo pretendo liderar eso".

En los resultados de las elecciones obtenidos hasta ahora, los laboristas aún no habían alcanzado los 76 de los 151 escaños de la Cámara Baja necesarios para formar gobierno en solitario. Los resultados definitivos podrían tardar por el recuento de un número récord de votos por correo.

Con el 55% de los votos escrutados, los laboristas tenían 72 escaños y la coalición de Morrison 52. Los independientes y los Verdes tenían 11, según las previsiones de Australian Broadcasting Corp. Otros 16 escaños estaban en duda.