La ayuda internacional ha comenzao a movilizarse para ayudar a Turquía y a Siria a superar la tragedia tras el terremoto.

El Secretario General de las Naciones Unidas recibió "con profunda tristeza" la noticia de que el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que asoló esta madrugada el sur de Turquía y el norte de Siria provocó numerosas víctimas mortales.

Mientras continúan las tareas de rescate, en ese momento António Guterres cifró el número de fallecidos en más de 2300 personas e indicó que el de heridos es "altamente superior". La cifra revelada por las autoridades supera los 3,500 fallecidos.

"Mi corazón está con el pueblo de Turquía y Siria en este momento trágico", afirmó el titular de la ONU que envío su más sentido pésame a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El Secretario General manifestó el compromiso de la Organización en apoyo a las tareas de respuesta mientras los equipos de las Naciones Unidas sobre el terreno evalúan las necesidades y prestan asistencia.

I am deeply saddened by the news of the devastating earthquakes in Türkiye & Syria, and offer my heartfelt condolences to the families of the victims.



The @UN stands ready to support emergency response efforts. — António Guterres (@antonioguterres) February 6, 2023

Asimismo, indicó que cuenta "con la comunidad internacional para ayudar a las miles de familias afectadas por esta catástrofe, muchas de las cuales ya necesitaban urgentemente ayuda humanitaria en zonas de difícil acceso".

La Unión Europea moviliza equipos de ayuda

España a través de su ministra de defensa, Margarita Robles anunció el envio de dos aviones del Ejercito del Aire a Turquía con mas de 90 efectivos, especialistas en búsqueda y rescate. Francia colabora con 139 personas para ayudar en labores de salvamento.

Ayuda internacional se moviliza para Turquía y Siria



Italia, Países Bajos, Polonia y Bulgaria temien han enviado equipos de rescate para asisitir a las autoridades turcas en la búsqueda de posibles sobrevivientes y también desaparecidos.

El organismo tambien coopera con la activación del satélite Copérnico para mapear la zona y establecer la zona de rescate.

Israel envía ayuda a su enemigo Siria

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu aprobó el envío de ayuda a Siria, respondiendo así a una solicitud de Damasco a través de canales diplomáticos aunque los dos países no tienen relaciones oficiales. Sin embargo un funcionario sirio negó tal petición.

Israel también propuso su ayuda a Ankara: un equipo de rescatistas especializados viajo a Turquía y otro de ayuda humanitaria irá el martes, según el ministerio israelí de Relaciones Exteriores.