Después de ser cancelado durante dos años debido a la pandemia de COVID-19 y boicoteado por Donald Trump durante su presidencia, los corresponsales de la Casa Blanca se reunió la noche del sábado 30 de abril, en el hotel Washington Hilton para su cena anual de gala. Trevor Noah presentador de "The Daily Show" de Comedy Central, fue el principal comediante en el evento.

El comediante enfatizó lo difícil que es hacer comedia en la actualidad pues segun dice, muchos pueden ofenderse, pero aun así no escatimó en lanzar comentarios ácidos y en doble sentido al público asistente.

Powerful closing statement by Trevor Noah #CorrespondentsDinner pic.twitter.com/O9BJZIzhCM — Freedom from Prejudice 🌊🇬🇧🇺🇸 (@iPicNews) May 1, 2022

"No estoy haciendo esto solo para llamar la atención. ¿De acuerdo? Soy un comediante, no Kyrsten Sinema. De acuerdo. Y, por cierto, déjalo por Kyrsten Sinema. ¿Quién pensó que lo haríamos?" ver el día en la política estadounidense cuando un senador podría ser abiertamente bisexual pero republicano encubierto. ¿Eh? Eso es progreso. Eso es progreso.", dijo Noah.

Noha agradeció de forma particular al presidente Biden el permitirle el honor, de estar presente en el evento y dijo en tono de broma que su presencia como un "chivo africano birracial" podría ayudarle a elevar su popularidad.

U.S. President Joe Biden addresses the annual White House Correspondents Association Dinner in Washington, U.S., April 30, 2022. REUTERS/Al Drago|ALEXANDER DRAGO/REUTERS

Al hacer uso de la palabra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo que los tiempos actuales son muy serios, pues el mundo está saliendo de una pandemia que fue devastadora y que hay que seguir atentos. En cuanto a la paz mundial dijo que muchas veces se da por sentada pero que ahora enfrenta una fuerte amenaza pero hizo énfasis en la necesidad de la prensa para contrarrestar la ola de mentiras y noticias falsas. "Un veneno corre a través de nuestra democracia. De todo, todo esto está ocurriendo con esta desinformación masivamente en aumento, donde la verdad es enterrada por mentiras y las mentiras viven como verdad. Lo que está claro y lo digo en serio en mi corazón es que ustedes, la prensa libre, importa más que nunca en el siglo pasado". Dijo el mandatario a los corresponsales.

La vicepresidenta Kamala Harris no estuvo presente tras dar positivo a Covid-19 y Biden le envió saludos.

Se tomaron medidas para evitar contagios

Los organizadores exigieron que todos los asistentes se hicieran la prueba del virus, y algunos altos funcionarios, incluido el experto en enfermedades infecciosas Dr. Antony Fauci, se retiraron.

Biden aprovechó la oportunidad para burlarse de los presentadores de Fox News que asistieron a la cena de corresponsales, muchos de los cuales expresaron su escepticismo sobre las vacunas al aire, al señalar que tenían que demostrar el estado de vacunación para poder asistir.

Biden tomó precauciones adicionales en el evento al saltarse la parte de la cena y asistir solo al programa de oradores. Optó por no usar una máscara mientras hablaba.

En las últimas semanas, el presidente se ha desenmascarado principalmente en eventos concurridos en la Casa Blanca, pero esos eventos tuvieron una asistencia más baja que la cena del sábado, en la que se esperaba que asistieran unas 2.600 personas.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se fundó en 1914 y ha celebrado una cena casi todos los años desde 1921 para celebrar a los reporteros que cubren la presidencia y recaudan dinero para becas.

Biden no pudo resistir un golpe a Putin al cerrar sus comentarios.

"Trevor, la muy buena noticia es que ahora puedes asar al presidente de los Estados Unidos", le dijo a Noah, quien dio el asado del evento. "Y a diferencia de Moscú, no irás a la cárcel".

