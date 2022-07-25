Biden responde satisfactoriamente al tratamiento para Covid-19

El presidente de Estados Unidos,Joe Biden que resultó positivo a Covid-19 la semana pasada se sigue siendo tratado con el medicamento antiviral Paxlovid y también recibe pequeñas dosis de aspirina como anticoagulante

Los síntomas de COVID-19 en el presidente de EEUU, Joe Biden, ya "casi han desaparecido", informó su médico Kevin O'Conner en una carta que se leyó enconferencia de prensa en la Casa Blanca, este lunes.

Según el doctor O'Conner, Biden aún reportó "alguna congestión nasal y ronquera", pero no está experimentando ninguna falta de aire y está "respondiendo a la terapia como se esperaba.

El presidente de 79 años, está completamente vacunado con dos dosis regulares y dos de refuerzo, contra Covid-19 se encuentra aislado en la Casa Blanca.

El tratamiento que recibe Biden

La terapia consiste principalmente del medicamento antiviral Paxlovid, y también recibe pequeñas dosis de aspirina como anticoagulante.

El presidente sigue siendo tratado con el medicamento antiviral Paxlovid y también recibe pequeñas dosis de aspirina como anticoagulante.

Los especialistas consideran que Biden contrajo la variante BA.5 de ómicron, la cual causa los síntomas que padece. El doctor Ashish Jha, coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo que BA.5 es responsable del 75% al 80% de los casos actuales de Covid-19 en Estados Unidos.

Biden canceló sus viajes programados para la semana, entre ellos uno a la Florida. Sin embargo, ha seguido trabajando y asistiendo a eventos de manera virtual hasta que sea liberado del aislamiento por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Took some calls this morning with man’s best co-worker. pic.twitter.com/dmkE5WhuvX — President Biden (@POTUS) July 25, 2022

La primera dama Jill Biden dio negativo este lunes a una prueba de COVID-19 y se encuentra en su casa de Delaware hasta nuevo aviso.

La vicepresidenta Kamala Harris también dio negativo este lunes a una prueba de COVID-19 y podrá viajar a Indiana para participar en un acto sobre el aborto.

