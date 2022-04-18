Británicos capturados piden ser intercambiados por empresario ruso

La televisión estatal rusa mostró el fin de semana a dos ciudadanos británicos capturados en el puerto de Mariúpol en Ucrania y piden ser intercambiados por el empresario y político prorruso, Viktor Medvedchuk que fue aprehendido por autoridades ucraniananas.

El primero de ellos identificado como Aiden Aslin, aparece sosteniendo un teléfono celular en el que aparece Oksana Mendvedchuk, esposa del empresario ruso. Aslin pide al primer ministro británico, Boris Johnson que haga lo posible e interceda ante el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski por devolver al señor Menvedchuk a su familia.

Por su parte Shaun Pinner, el segundo ciudadano británico capurado por las fuerzas rusas, en el vido donde se aprecia visiblemente cansado, también se dirige al premier biritánico para decirle que han pasado muchas cosas en las últimas semanas y que no está muy consciente pero asegura, "Obviamente, entiendo que el señor Medvedchuk ha sido detenido y buscamos intercambiarme y Aiden Aslin para el señor Medvedchuk", pidiendo claramente ser intercambiado por el amigo del presidente ruso Vladimir Putín.

Los dos británicos, emitieron su mensaje por separado y estaban acompañados por un hombre no identificado y se desconoce con qué tanta libertad pudieron hablar para expresar su petición.

Por su parte el servicio de seguridad de Ucrania publicó el lunes un llamamiento en video de Medvedchuk, en el que pide ser intercambiado.

Prisioneros británicos pidieron en mensaje por video dirigido al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ser canjeados por el político prorruso Víctor #Medvedchuk, detenido en Ucrania, quien a su vez pidió su canje por civiles de Mariúpol. (ee) https://t.co/KH90ZhYS7Y — DW Español (@dw_espanol) April 18, 2022

En su llamamiento al presidente Putin y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Medvedchuk pidió ser canjeado por los "defensores de Mariupol y sus ciudadanos que están allí hoy y no tienen oportunidad de una salida segura a través de un corredor humanitario". También se desconoce si el mensaje fue escrito por él mismo.

Medvedchuk es el líder del partido Plataforma de Oposición, Por la Vida de Ucrania y un aliado de Putin, quien lleva años defendiendo lazos más estrechos entre Rusia y Ucrania.

Cabe recordar que el líder prorruso estaba en desde hace más de un año acusado de traición, pero al inició de la operación militar rusa en Ucrania, logró escapar, informaron en su momento medios ucranianos.

Tanto Pinner como Aslin habían estado luchando para el ejército ucraniano en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania, que ahora está casi en su totalidad bajo control ruso.

