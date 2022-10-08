Celebra explosión de puente de Crimea, jefe de defensa de Ucrania

Tras la explosión del puente Kerch que une a Rusia con Crimea, y resulta una ruta fundamental para el abastecimiento de las tropas rusas emplazadas en territorio ucraniano, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, publicó en las redes sociales un vídeo del puente en llamas junto a un vídeo de Marilyn Monroe cantando "Feliz cumpleaños, señor presidente". Y es que el viernes 7 de octubre fue el cumpleaños número 70 de Vladimir Putin.

Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, los funcionarios ucranianos han aludido regularmente a su deseo de destruir el puente de Kerch, considerado en Ucrania como un símbolo de la ocupación rusa de Crimea.

Rusia arrebató Crimea a Ucrania en 2014 y el puente de 19kilómetros, que la une con la red de transporte de Rusia, fue inaugurado con bombos y platillos cuatro años después por elpropio presidente Vladimir Putin.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, MariaZakharova, dijo que la reacción de Kiev a la destrucción de la infraestructura civil "atestigua su naturaleza terrorista".

KYIV, UKRAINE - OCTOBER 08: People pose for photographs in front of a picture of a postage stamp showing an artists impression of the Kerch bridge on fire on October 8, 2022 in central Kyiv, Ukraine. A large fire on the only crossing between the occupied Crimean peninsula and Russia was caused by a lorry explosion, Russian officials say. In recent weeks, Ukraine has made significant gains in the east and south of the country, taking back areas once held by Russia during the 7-month-long war. (Photo by Ed Ram/Getty Images)|Ed Ram/Getty Images

Mientras tanto en Kiev, la gente posa para fotografías frente a una imagen de un sello postal que muestra la impresión de un artista del puente de Kerch en llamas el 8 de octubre de 2022 en el centro de Kyiv, Ucrania. En las últimas semanas, Ucrania ha logrado avances significativos en el este y el sur del país, recuperando áreas que alguna vez estuvo en manos de Rusia durante la guerra de 7 meses.

Puente crucial para Rusia

La explosión en el estratégico puente de carretera y ferrocarril que une a Rusia con la península de Crimea derribó el sábado algunos tramos de vía en un sentido, dañando una ruta de abastecimiento crucial para los militares rusos en Ucrania.

Todavía no estaba claro si la explosión fue un ataque deliberado o un accidente, pero los daños en una infraestructurade tan alto nivel ocurren cuando Rusia ha sufrido varias derrotas militares y podrían enturbiar aún más los mensajes del Kremlin de que el conflicto se está desarrollando según lo previsto, con lo que busca tranquilizar a la opinión pública.

El Comité Nacional Antiterrorista ruso dijo que un camión decarga había estallado en la calzada del puente a las 6:07 horas(0307 GMT), provocando el incendio de siete vagones cisterna de combustible en un tren que se dirigía a la península en el nivel superior del puente.

