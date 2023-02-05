China celebra la Fiesta de los Faroles con gran espectáculo

La Gala de la Fiesta de los Faroles 2023 del Grupo de Medios de China (CMG) se transmitió a las 20:00 horas del domingo, presentando un fascinante festín con una variedad de actuaciones espectaculares.

La Fiesta de los Faroles se celebra anualmente el día 15 del primer mes del calendario lunar chino, que cae en domingo este año. La Fiesta también marca el final de las celebraciones de la Fiesta de la Primavera, o Año Nuevo Chino cuando se colocan decoraciones de linternas y comen yuanxiao, un alimento chino hecho de harina de arroz glutinoso con relleno.

Con diversas actuaciones fantásticas como canciones folclóricas, óperas chinas y gimnasia rítmica, la gala tiene como objetivo mostrar las características de esta fiesta tradicional y crear una atmósfera auspiciosa.

Después de la Gala de la Fiesta de la Primavera celebrada el 21 de enero, la gala de este domigo se presenta con nuevas tecnologías para garantizar buenos efectos audiovisuales. Que incluyó un enlace en vivo al espacio.

Con la Fiesta de los Faroles, China marca el fin de la Fiesta de Primavera, y CMG tuvo una transmisión espectacular con diversas actuaciones



Un espectáculo destacado de la Gala de la Fiesta de la Primavera, un cortometraje de siete minutos titulado Mi Gala de la Fiesta de la Primavera y Yo tocó los corazones de los espectadores. El papel principal del cortometraje fue interpretado por Jin Changyong, de 63 años, un agricultor al que le encanta actuar.

Zhang fue invitado para unirse a los artistas en la canción de apertura de la Gala de la Fiesta de los Faroles.

Celebración del Festival de los Faroles Chinos en trenes de alta velocidad🏮 pic.twitter.com/HdHYheieQF — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) February 4, 2023

La Gala de la Fiesta de los Faroles 2023 se transmitió simultáneamente en los canales de televisión, radio y nuevas plataformas de medios del CMG. Unas 500 plazas culturales de ciudades de todo el país también transmitieron la gala en plataformas de comunicación públicas de pantalla grande de ultra alta definición de 8K.

¿Qué se celebra con la Fiesta de los Faroles?

El Festival de los Faroles, el día 15 del primer mes del calendario lunar chino, cae el 5 de febrero de este año. El festival cuenta con reuniones familiares, fiestas, espectáculos de luces y diversas actividades culturales.

La celebración de esta fiesta data de hace más de dos mil años durante la dinastía Han y aunque su origen no está claro existen dos versiones. Una que el emperador Ming partidario del budismo tomó esta tradición de los budistas que encendías linternas el día 15 del año lunar y entonces decretó que todos en China hicieran lo mismo. Y la segunda lo atribuye al Emperador Jade. Cuenta la leyenda que aldeanos mataron a su grulla y en venganza amenazó con incendiar toda la aldea, pero al enterarse la hija el Emperador, esta advirtió a los aldeanos y para salvarse colgaron linternas rojas, y encendieron fogatas por todo el pueblo para engañar al Emperador y el plan funcionó y cada año al encender las linternas se conmemora este evento.

