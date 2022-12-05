Comienza juicio por atentados del 2016 en Bruselas, Bélgica

Con retraso de dos meses, comienza en Bruselas el juicio por atentados de 2016 que dejaron 32 muertos en Bélgica

Seis años después de los atentados del 22 de marzo de 2016 que dejaron 32 muertos en Bélgica los acusados enfrentan a la justicia.

Belgium launches biggest criminal trial in its history following 2016 terror attacks https://t.co/kOv0X33ofz — Sky News (@SkyNews) December 5, 2022

Entre los 10 acusados figura Salah Abdeslam, único sobreviviente de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015.

También Mohamed Abrini y Osama Krayem, integrantes de los dos comandos pero que en el útlimo minuto, renunciaron a inmolarse.

Abrini, criticó las condiciones de su traslado desde la cárcel hasta el tribunal, que por cierto es en la antigua sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hasta 2018.

Seis de los acusados en el proceso judicial ya fueron condenados por los ataques que tuvieron lugar en la capital francesa, según la prensa local.

Con retraso de dos meses, comienza en Bruselas el juicio por atentados de 2016 que dejaron 32 muertos en Bélgica Pieces of evidence are displayed in a case during the start of the trial for the Brussels attacks, that took place on March 22, 2016, at the Justitia building in Brussels, Belgium Monday, Dec. 5, 2022. Olivier Matthys/Pool via REUTERS|POOL/via REUTERS

Los acusados cuestionaron sus condiciones de detención y traslado y amenazó con no responder al tribunal que lo juzga si esto no cambia. El abogado de otro de los acusados quien permance detenido en régimen de máxima segurdad, denunció que su cliente es revisado en sus partes íntimas todos los días.

Será a partir del martes cuando se lleve a cabo la sesión de lectura de los cargos que pesan sobre los acusados.

Fueron 32 muertos y 300 heridos

El 22 de marzo de 2016 se produjeron dos explosiones en el aeropuerto de Zaventem, cercano a Bruselas, donde murieron 16 personas.

En la estación de metro de Maalbeek, a escasos doscientos metros de la sede de la Comisión Europea, una tercera detonación mató a un número similar personas.

Además de los 32 fallecidos, los atentados dejaron alrededor de 300 heridos.

