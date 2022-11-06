COP 27, Cumbre Climática de la ONU inicia con optimismo

En el puerto de Sharm El Sheikh, Egipto inicia la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 27. En el primer día acordó debatir el financiamiento por pérdidas y daños de los países en desarrollo debido a ese flagelo.

El presidente de la COP 27 y canciller egipcio, Sameh Shoukry dijo en la apertura del evento que el debate en el asunto se basará en la cooperación y "no implicarán responsabilidad o compensación" hasta la decisión final, a tomar a más tardar para 2024.

SHARM EL SHEIKH, EGYPT - NOVEMBER 06: Sameh Shoukry, President of the UNFCCC COP27 climate conference, speaks on the conference’s first day on November 06, 2022 in Sharm El Sheikh, Egypt. The conference is bringing together political leaders and representatives from 190 countries to discuss climate-related topics including climate change adaptation, climate finance, decarbonisation, agriculture and biodiversity. The conference is running from November 6-18. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)|Sean Gallup/Getty Images

Con ello se da el inicio del debate de los puntos que más fricciones creó en la anterior cumbre, celebrada el pasado año en Glasgow, por el rechazo de las potencias, en especial Estados Unidos, a aportar dinero para el proyecto.

Pese al optimismo, pocos aquí consideran que las negociaciones, al menos a corto plazo, llegarán a buen puerto, debido a las crisis geopolítica, energética y económica global que provocaron mayor reticencia en las potencias globales a aportar más dinero.

Junto a este, otros dos puntos clave en la reunión, que concluirá el día 18, son el cumplimiento de las metas de financiamiento a las naciones con menores recursos y la reducción de las emisiones de gases contaminantes, ambos incumplidos.

Precisamente, al intervenir en la jornada de este domingo, tanto Shoukry como el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Clima, Simon Stiell, y el presidente del Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático, Hoesung Lee, reclamaron el cumplimiento de las promesas.

Los países ricos acordaron hace más de 10 años transferir 100 mil millones de dólares anuales, pero tal cantidad nunca se entregó, y gran parte de la otorgada fueron préstamos.

De forma paralela, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, inauguró en la tarde los pabellones y la zona verde la COP27, donde "la comunidad empresarial, la sociedad civil, jóvenes, indígenas, centros académicos y los artistas de todo el mundo podrán expresarse y ser escuchados", según los organizadores.

Allí se efectuarán diversos eventos, exposiciones, talleres, actuaciones culturales y charlas.

Mientras, el Centro Internacional de Convenciones de Sharm El Sheikh servirá como sede de las negociaciones entre los delegados, gobiernos y científicos.

El lunes y martes se efectuará la reunión de alto nivel, en la que participarán más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno.

En las últimas semanas, activistas han llamado la atención afectando obras de arte en museos importantes del mundo para exigir a los gobiernos que pongan especial atención a este tema.