Día de Nelson Mandela en contra del racismo, la intolerancia y el odio

En el Día Internacional de Nelson Mandela, se invita a la comunidad internacional a reflexionar y a contribuir con pequeñas acciones en favor de sus comunidades. El lema de este año es tomar acción e inspirar al cambio.

“La eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia"

Nelson Mandela fue quizá el máximo abanderado de la lucha por la libertad, la igualdad y las garantías fundamentales. #MandelaDay https://t.co/0LS243Tudk — Noticias ONU (@NoticiasONU) July 18, 2022

Este día fue instaurado en 2009 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a la contribución aportada por el ex Presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.

Se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social.

Premio Nelson Mandela

En la ceremonia, una filántropa griega que lucha para acabar con el cáncer infantil y una alta funcionaria guineana que trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en África fueron homenajeados por su servicio a la humanidad.

Marianna Vardinogiannis receives the 2020 UN Nelson Mandela Prize, next to President of the United Nations General Assembly Abdulla Shahid at the celebration of Nelson Mandela International Day at United Nations Headquarters in New York, U.S., July 18, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz|EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Marianna Vardinoyannis y el Dr. Morissanda Kouyaté son los ganadoras del Premio Nelson Rolihlahla Mandela de las Naciones Unidas 2020.

El Premio se otorga cada cinco años a un hombre y una mujer, pero la presentación se retrasó debido a la pandemia de COVID-19.

La Sra. Vardinoyannis es fundadora y presidenta de una fundación homónima dedicada a los niños y de la Asociación de Amigos de los Niños con Cáncer de ELPIDA. Ha sido Embajadora de Buena Voluntad de la organización cultural y de educación de las Naciones Unidas, UNESCO, desde 1999.

El Dr. Kouyaté, Ministro de Relaciones Exteriores de Guinea, es Director Ejecutivo del Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales Nocivas (IAC). Es una figura destacada en los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres, incluida la mutilación genital femenina (MGF).

El príncipe Harry dio el discurso de apertura

En su discurso de apertura, el príncipe Harry dijo: "estamos viviendo una pandemia que continúa devastando comunidades en todos los rincones del mundo. El cambio climático está causando estragos en nuestro planeta, y los más vulnerables son los que más sufren. Los pocos, armando mentiras y desinformación a expensas de muchos. Y desde la horrible guerra en Ucrania hasta el retroceso de los derechos constitucionales aquí en los Estados Unidos, estamos presenciando un asalto global a la democracia y la libertad, la causa de la vida de Mandela".

Britain’s Prince Harry addresses the United Nations General Assembly at the celebration of Nelson Mandela International Day at the United Nations Headquarters in New York, U.S., July 18, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz|EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Harry recordó un encuentro entre su madre, la princesa Diana y el líder sudafricano, dijo que la foto de ese encuentro la lleva en el corazón

